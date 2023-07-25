Kılıçdaroğlu: Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır

İnsanlar icradan kaçmak için adres değiştiriyor. Tek kişilik hükümet tabloyu değiştirmek istiyor. Ne yapmalı, yeni vergi getirmeli. Vergi ve zam dışında bir şey yapılmadı. İnsanlar icradan kaçmak için adres değiştiriyor. Tek kişilik hükümet tabloyu değiştirmek istiyor. Ne yapmalı, yeni vergi getirmeli. Vergi ve zam dışında bir şey yapılmadı.

Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır.

Hükümet dolarla ihale alana hizmet ediyor, dolarla fiyat garantisi olana hizmet ediyor. Hükümet dolarla ihale alana hizmet ediyor, dolarla fiyat garantisi olana hizmet ediyor.

Dikkat ederseniz alınan önemler arasında saray harcamaları dolayısıyla israf genelgesi yok, her şey mükemmel. Dikkat ederseniz alınan önemler arasında saray harcamaları dolayısıyla israf genelgesi yok, her şey mükemmel.