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Kılıçdaroğlu: Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır
Kılıçdaroğlu: Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Hükümet tabloyu değiştirmek istiyor, vergi ve zam dışında bir şey yapılmadı. Akaryakıt... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır

13:48 25.07.2023 (güncellendi: 14:02 25.07.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Hükümet tabloyu değiştirmek istiyor, vergi ve zam dışında bir şey yapılmadı. Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
İnsanlar icradan kaçmak için adres değiştiriyor. Tek kişilik hükümet tabloyu değiştirmek istiyor. Ne yapmalı, yeni vergi getirmeli. Vergi ve zam dışında bir şey yapılmadı.
Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır.
Hükümet dolarla ihale alana hizmet ediyor, dolarla fiyat garantisi olana hizmet ediyor.
Dikkat ederseniz alınan önemler arasında saray harcamaları dolayısıyla israf genelgesi yok, her şey mükemmel.
Devletin hazinesini düzeltmek istiyorsanız soygun düzenine son vereceksiniz, dolarla verdiğin garantileri TL'ye çevireceksin. Köprüden niye dolarla geçiyorsun ya? Bahçeli'ye bir gönderme yapalım, benim bildiğim milliyetçiler TL der, dolarla niye oluyor bunlar?
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