Karagöl Yaylası'na 'yabancı uyruklu emlakçı ahşap ev yaptırdı' iddiasıyla ilgili valilikten açıklama

© İHA / KADİR KAZIN-AW942582 Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sakarya yaylarını koruyan bir yer, kültürün, sahiplenmenin ve farkındalığın oluştuğu bir yer. Doğaya karşı vatandaşlarımız ve toplumun her kesimi çok hassas ama buraya gelen insanlara bunu aşılamak lazım. Bazen haberlere çıkıyor. Kamuoyuna yansıdı bir yaylamızda yapılaşama olacak diye. Biz buna ne idari olarak ne de Valilik olarak müsaade etmeyiz. Tüm başkanlımız ve muhtarlarımızla görüşüyoruz görevimiz, bunları korumak, çarpık yapılaşmaya veya herhangi bir müdahaleye maruz bırakmamak ve gelecek kuşaklara bunu aktarmak” ifadelerini kullandı.