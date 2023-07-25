https://sputniknews.com.tr/20230725/iyi-partili-zorludan-umit-ozdaga-gizli-protokol-yaniti-1073955493.html

İYİ Partili Zorlu'dan Ümit Özdağ'a 'gizli protokol' yanıtı

İYİ Partili Zorlu'dan Ümit Özdağ'a 'gizli protokol' yanıtı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T13:42+0300

2023-07-25T13:42+0300

2023-07-25T13:42+0300

politika

kürşad zorlu

ümit özdağ

iyi parti

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ümit Özdağ'ın protokolden "İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'in haberi olduğu" yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı.Kürşad Zorlu, 24 Mayıs 2023 tarihli 7 maddeden oluşan mutabakat metniyle ilgili bilgileri olduğunu, buna ilişkin olumsuz düşüncelerinin bulunmadığını ve bu kapsamda Özdağ ile bir görüşmenin yapılabileceğini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "2 kişinin namusuna teslim edilen bir protokol" sözünü hatırlatan Zorlu, şunları kaydetti:"Söyler misiniz, 2 kişinin namusuna emanet edilen bir gizli protokolü kim nasıl önceden bilebilir? Neden böyle bir ifade kullanılmış, bu husus iyi irdelensin dedik. Üstelik o süreçte bizim açımızdan bakanlıkların hangisinin hangi partiye, kime verileceği konusu, seçim sonuçlarına bırakılmış bir konudur. Dolayısıyla bir kez daha ifade etmek isteriz ki bizim bu gizli protokolden bilgimiz bulunmamaktadır."

https://sputniknews.com.tr/20230724/iyi-parti-sozcusu-zorlu-yerel-secimlerin-farkli-bir-dogasi-farkli-isbirliklerine-acik-yapisi-var-1073919725.html

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kürşad zorlu, ümit özdağ, iyi parti