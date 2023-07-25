https://sputniknews.com.tr/20230725/italyada-siddetli-firtina-2-olu-1073966456.html

İtalya’da şiddetli fırtına: 2 ölü

İtalya’da şiddetli fırtına: 2 ölü

İtalya’nın güneyi orman yangınlarıyla mücadele ederken, kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T17:06+0300

2023-07-25T17:06+0300

2023-07-25T17:06+0300

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fırtına

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İtalya’nın güneyini orman yangınları, kuzeyini ise şiddetli fırtına vurdu. Dün gece 04.00 sıralarında Lombardiya bölgesine bağlı Milano kentinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağış ve fırtına, kuzeydeki Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ve Veneto özerk bölgelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.Lombardiya’daki Brescia kentinde kamp yapan 16 yaşındaki bir genç bulunduğu çadırın üzerine ağaç devrilmesi sonucu, Lissone'de ise 58 yaşındaki bir kadın aracının üzerine ağaç devrilmesi nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.Milano’da fırtına nedeniyle elektrik hatlarında hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin ise 200’den fazla olaya müdahale ettiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230718/italyada-asiri-sicak-23-kentte-kirmizi-alarm-verildi-1073680397.html

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