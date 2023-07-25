https://sputniknews.com.tr/20230725/isvicrede-hizi-saatte-217-kilometreye-ulasan-firtina-nedeniyle-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1073936805.html

İsviçre’de hızı saatte 217 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

İsviçre’de hızı saatte 217 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

İsviçre’nin Fransa sınırındaki La Chaux-de-Fonds bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T02:07+0300

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isviçre

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fırtına

hava

la chaux-de-fonds

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İsviçre’nin Neuchatel Kantonuna bağlı La Chaux-de-Fonds bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yapan polis, şiddetli fırtına nedeniyle bir kişinin öldüğünü bildirdi.Çok sayıda vatandaşın da yaralandığını aktaran polis, fırtınanın ciddi oranda maddi zarara yol açtığını, evlerin çatılarının uçtuğunu, araçların zarar gördüğünü, otoyolda çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldiğini ifade etti.İsviçre İklim ve Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, fırtınanın saatte 217 kilometre hıza ulaştığı, bu nedenle durumu daha iyi tanımlamak için fırtına mı yoksa tornado mu olduğunun açıklığa kavuşturulmaya çalışıldığı belirtildi.Ağaçları köklerinden sökecek kadar şiddetli esen fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç gövdesinin tren yollarını kapattığı, bu nedenle bazı bölgelerde demiryolu ulaşımının aksadığı aktarıldı. ​​​​​​​

isviçre

fransa

la chaux-de-fonds

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isviçre, fransa, fırtına, hava, la chaux-de-fonds, avrupa