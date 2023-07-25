https://sputniknews.com.tr/20230725/imf-turkiyenin-2024-buyume-tahminini-dusurdu-1073980989.html

IMF Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini düşürdü

IMF Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini düşürdü

Raporda Türkiye'nin büyüme tahmin 2023 için yükseltilirken 2024 için düşürüldü. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T22:48+0300

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imf

ekonomi

türkiye

büyüme

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IMF, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yükseltti. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin bu yıl ve 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü. Raporda Türkiye'nin büyüme tahmin 2023 için yükseltilirken 2024 için düşürüldü.IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz 2023 sayısını "Kısa Vadeli Dayanıklılık, Kalıcı Zorluklar" başlığıyla yayımladı.Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.IMF'nin nisan ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülmüştü.

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imf, türkiye, büyüme