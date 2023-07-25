https://sputniknews.com.tr/20230725/imf-turkiyenin-2024-buyume-tahminini-dusurdu-1073980989.html
IMF Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini düşürdü
IMF Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini düşürdü
Raporda Türkiye'nin büyüme tahmin 2023 için yükseltilirken 2024 için düşürüldü. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:48+0300
2023-07-25T22:48+0300
2023-07-25T22:48+0300
imf
ekonomi
türkiye
büyüme
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IMF, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yükseltti. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin bu yıl ve 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü. Raporda Türkiye'nin büyüme tahmin 2023 için yükseltilirken 2024 için düşürüldü.IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz 2023 sayısını "Kısa Vadeli Dayanıklılık, Kalıcı Zorluklar" başlığıyla yayımladı.Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.IMF'nin nisan ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülmüştü.
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imf, türkiye, büyüme
IMF Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini düşürdü
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Raporda Türkiye'nin büyüme tahmin 2023 için yükseltilirken 2024 için düşürüldü.
IMF, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yükseltti. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin bu yıl ve 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü. Raporda Türkiye'nin büyüme tahmin 2023 için yükseltilirken 2024 için düşürüldü.
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz 2023 sayısını "Kısa Vadeli Dayanıklılık, Kalıcı Zorluklar" başlığıyla yayımladı.
Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.
IMF'nin nisan ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülmüştü.