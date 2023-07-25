https://sputniknews.com.tr/20230725/imf-rusyanin-ekonomik-gorunumunu-iyilestirdi-1073979960.html
IMF, Rusya’nın ekonomik görünümünü iyileştirdi
IMF, Rusya’nın ekonomik görünümünü iyileştirdi
Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya’nın ekonomik büyümesiyle ilgili nisan ayı tahminini revize etti. Yeni değerlendirmeye göre, Rus ekonomisi aralık sonu... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:26+0300
2023-07-25T22:26+0300
2023-07-25T22:28+0300
ekonomi
imf
rusya
küresel ekonomik görünüm raporu
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Bloomberg’in haberine göre, IMF’nin önceki tahminini değiştirmesine birkaç faktör neden oldu. Anahtar faktörler arasında, Rusya’nın perakende, inşaat ve sanayi sektörlerinde bu yılın ilk yarısında sergilenen güçlü performans gösterildi. Bunun, ekonominin kilit sektörlerindeki büyük mali teşvikler sayesinde sağlandığı belirtildi.IMF, dünya ekonomisinin görünümünü de yükseltti. Yeni tahmine göre, dünya ekonomisi aralık sonu itibariyle beklenen yüzde 2.8 yerine yüzde 3 büyüyecek. Aynı zamanda dünya ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ana itici gücün kalkınmış ekonomiler olduğu kaydedildi.ABD ekonomisinin bu yıl sadece yüzde 1.8, İngiltere yüzde 0.4, Fransa yüzde 0.8, İtalya yüzde 1.1, Japonya yüzde 1.4, Kanada ekonomisinin yüzde 1.7 büyüyeceği, Alman ekonomisinin de yüzde 0.3 küçüleceği tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/imf-bu-yila-iliskin-kuresel-buyume-tahminini-yukseltti-1073967888.html
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imf, rusya, küresel ekonomik görünüm raporu
imf, rusya, küresel ekonomik görünüm raporu
IMF, Rusya’nın ekonomik görünümünü iyileştirdi
22:26 25.07.2023 (güncellendi: 22:28 25.07.2023) Abone ol
Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya’nın ekonomik büyümesiyle ilgili nisan ayı tahminini revize etti. Yeni değerlendirmeye göre, Rus ekonomisi aralık sonu itibariyle yüzde 1.5 büyüyecek.
Bloomberg’in haberine göre, IMF’nin önceki tahminini değiştirmesine birkaç faktör neden oldu. Anahtar faktörler arasında, Rusya’nın perakende, inşaat ve sanayi sektörlerinde bu yılın ilk yarısında sergilenen güçlü performans gösterildi. Bunun, ekonominin kilit sektörlerindeki büyük mali teşvikler sayesinde sağlandığı belirtildi.
IMF, dünya ekonomisinin görünümünü de yükseltti. Yeni tahmine göre, dünya ekonomisi aralık sonu itibariyle beklenen yüzde 2.8 yerine yüzde 3 büyüyecek. Aynı zamanda dünya ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ana itici gücün kalkınmış ekonomiler olduğu kaydedildi.
ABD ekonomisinin bu yıl sadece yüzde 1.8, İngiltere yüzde 0.4, Fransa yüzde 0.8, İtalya yüzde 1.1, Japonya yüzde 1.4, Kanada ekonomisinin yüzde 1.7 büyüyeceği, Alman ekonomisinin de yüzde 0.3 küçüleceği tahmin ediliyor.