https://sputniknews.com.tr/20230725/imf-rusyanin-ekonomik-gorunumunu-iyilestirdi-1073979960.html

IMF, Rusya’nın ekonomik görünümünü iyileştirdi

IMF, Rusya’nın ekonomik görünümünü iyileştirdi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya’nın ekonomik büyümesiyle ilgili nisan ayı tahminini revize etti. Yeni değerlendirmeye göre, Rus ekonomisi aralık sonu... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T22:26+0300

2023-07-25T22:26+0300

2023-07-25T22:28+0300

ekonomi

imf

rusya

küresel ekonomik görünüm raporu

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Bloomberg’in haberine göre, IMF’nin önceki tahminini değiştirmesine birkaç faktör neden oldu. Anahtar faktörler arasında, Rusya’nın perakende, inşaat ve sanayi sektörlerinde bu yılın ilk yarısında sergilenen güçlü performans gösterildi. Bunun, ekonominin kilit sektörlerindeki büyük mali teşvikler sayesinde sağlandığı belirtildi.IMF, dünya ekonomisinin görünümünü de yükseltti. Yeni tahmine göre, dünya ekonomisi aralık sonu itibariyle beklenen yüzde 2.8 yerine yüzde 3 büyüyecek. Aynı zamanda dünya ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ana itici gücün kalkınmış ekonomiler olduğu kaydedildi.ABD ekonomisinin bu yıl sadece yüzde 1.8, İngiltere yüzde 0.4, Fransa yüzde 0.8, İtalya yüzde 1.1, Japonya yüzde 1.4, Kanada ekonomisinin yüzde 1.7 büyüyeceği, Alman ekonomisinin de yüzde 0.3 küçüleceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230725/imf-bu-yila-iliskin-kuresel-buyume-tahminini-yukseltti-1073967888.html

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