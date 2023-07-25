https://sputniknews.com.tr/20230725/imf-karadeniz-girisiminin-duraklamasi-tahil-fiyatlarini-yuzde-15e-kadar-artirabilir-1073982374.html

IMF: Karadeniz girişiminin duraklaması tahıl fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırabilir

IMF: Karadeniz girişiminin duraklaması tahıl fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırabilir

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, Ukrayna'nın tahıllarını Karadeniz'deki limanlardan... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T23:25+0300

2023-07-25T23:25+0300

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ukrayna krizi

tahıl

imf

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ukrayna

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Gourinchas, IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz 2023 sayısına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Karadeniz tahıl girişiminin geçen yıl dünyaya bol miktarda tahıl arzını sağlamada çok etkili olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.Aynı mekanizmanın tersine işlediğini ve bunun gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu vurgulayan Gourinchas, IMF'nin Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine ilişkin tahminlerini hala değerlendirdiğini, tahıl fiyatlarında yüzde 10-15'lik bir artış aralığının "makul bir tahmin" olduğunu söyledi.IMF'nin raporunda da Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yakın zamanda askıya alınmasının endişe verici olduğu belirtilerek, bu tür olumsuz arz şoklarının, ülkeleri asimetrik olarak etkileyebileceği ve enflasyon beklentileri için farklı dinamikler, politika tepkilerinde bir farklılık ve daha fazla para birimi hareketi anlamına gelebileceği kaydedildi.

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