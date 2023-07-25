https://sputniknews.com.tr/20230725/imf-karadeniz-girisiminin-duraklamasi-tahil-fiyatlarini-yuzde-15e-kadar-artirabilir-1073982374.html
IMF: Karadeniz girişiminin duraklaması tahıl fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırabilir
IMF: Karadeniz girişiminin duraklaması tahıl fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırabilir
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, Ukrayna'nın tahıllarını Karadeniz'deki limanlardan... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
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2023-07-25T23:25+0300
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Gourinchas, IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz 2023 sayısına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Karadeniz tahıl girişiminin geçen yıl dünyaya bol miktarda tahıl arzını sağlamada çok etkili olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.Aynı mekanizmanın tersine işlediğini ve bunun gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu vurgulayan Gourinchas, IMF'nin Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine ilişkin tahminlerini hala değerlendirdiğini, tahıl fiyatlarında yüzde 10-15'lik bir artış aralığının "makul bir tahmin" olduğunu söyledi.IMF'nin raporunda da Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yakın zamanda askıya alınmasının endişe verici olduğu belirtilerek, bu tür olumsuz arz şoklarının, ülkeleri asimetrik olarak etkileyebileceği ve enflasyon beklentileri için farklı dinamikler, politika tepkilerinde bir farklılık ve daha fazla para birimi hareketi anlamına gelebileceği kaydedildi.
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tahıl, imf, rusya, karadeniz, ukrayna
tahıl, imf, rusya, karadeniz, ukrayna
IMF: Karadeniz girişiminin duraklaması tahıl fiyatlarını yüzde 15'e kadar artırabilir
23:25 25.07.2023 (güncellendi: 23:26 25.07.2023) Abone ol
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, Ukrayna'nın tahıllarını Karadeniz'deki limanlardan güvenli bir şekilde taşımasına izin veren anlaşmadan Rusya'nın çekilmesinin ardından küresel tahıl fiyatlarının yüzde 15'e kadar yükselebileceğini söyledi.
Gourinchas, IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz 2023 sayısına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Karadeniz tahıl girişiminin geçen yıl dünyaya bol miktarda tahıl arzını sağlamada çok etkili olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.
Aynı mekanizmanın tersine işlediğini ve bunun gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu vurgulayan Gourinchas, IMF'nin Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine ilişkin tahminlerini hala değerlendirdiğini, tahıl fiyatlarında yüzde 10-15'lik bir artış aralığının "makul bir tahmin" olduğunu söyledi.
IMF'nin raporunda da Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yakın zamanda askıya alınmasının endişe verici olduğu belirtilerek, bu tür olumsuz arz şoklarının, ülkeleri asimetrik olarak etkileyebileceği ve enflasyon beklentileri için farklı dinamikler, politika tepkilerinde bir farklılık ve daha fazla para birimi hareketi anlamına gelebileceği kaydedildi.