https://sputniknews.com.tr/20230725/hsk-yargitaya-6-yeni-uye-secti-1073974989.html
HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti
HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 6 yeni üye seçildi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T20:39+0300
2023-07-25T20:39+0300
2023-07-25T20:39+0300
türkiye
hsk
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1a/1044359131_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ced118a6d1721f435a5900256e690a23.jpg
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti.AA'nın aktardığna göre Genel Kurul, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Okan Albayrak, Yeşim Garipoğlu Özen, Hakan Türkön ve Seyfi Han'ı Yargıtay üyeliğine seçti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1a/1044359131_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_7d7b5489f11f30b3bff26beb79358223.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti
Abone ol
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 6 yeni üye seçildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti.
AA'nın aktardığna göre Genel Kurul, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Okan Albayrak, Yeşim Garipoğlu Özen, Hakan Türkön ve Seyfi Han'ı Yargıtay üyeliğine seçti.