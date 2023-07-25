https://sputniknews.com.tr/20230725/hsk-yargitaya-6-yeni-uye-secti-1073974989.html

HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti

HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 6 yeni üye seçildi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti.AA'nın aktardığna göre Genel Kurul, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Okan Albayrak, Yeşim Garipoğlu Özen, Hakan Türkön ve Seyfi Han'ı Yargıtay üyeliğine seçti.

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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)