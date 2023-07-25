https://sputniknews.com.tr/20230725/hizli-flort-etkinligi-yapildigi-iddia-edilen-kafe-kapatildi-1073964650.html

Hızlı flört etkinliği yapıldığı iddia edilen kafe kapatıldı

Hızlı flört etkinliği yapıldığı iddia edilen kafe kapatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda, sosyal medyada 'hızlı flört değiştirme' etkinliği yapıldığı iddiasıyla hizmet veren kafe kapatıldı. Kafenin işletmecilerinden Kaan Gür... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T16:40+0300

2023-07-25T16:40+0300

2023-07-25T16:48+0300

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Cihangir'de yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteren bir kafede gerçekleşen tanışma etkinliği, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Sabah'ın haberine göre, yaklaşık bir ay önce gerçekleştirildiği öğrenilen eşleşme etkinliği, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada 'hızlı flört değiştirme' ve 'eş değiştirmeli' etkinlik olarak yayıldı. Etkinliğe yönelik tepkilerin ardından kafe bugün kapatıldı.Kafe işletmecilerinden Kaan Gür, etkinliğin sosyal medyada yansıtılanların aksine özellikle iş dünyasına yönelik tanışma etkinliği olduğunu savundu. Sosyal medyada yayılan görüntünün yaklaşık 1 ay önce gerçekleşen etkinliğe ait olduğunu ifade eden Gür, "Bir etkinlik için bizim dükkanımızı kiralamışlardı. Business etkinliği... İnsanlar burada tanışıyor, iş ortaklığı doğuyor. Buraya mühendisler, mimarlar geliyor, iş yapan insanlar geliyor. Bunu kamuoyunda tamamen bambaşka anlattılar. Eş değiştirmeli partiler olduğunu lanse ettiler. Böyle bir şey asla yok. Burası zaten Cihangir'in en işlek caddesi, böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz. Bu etkinlik 2-3 kez başka mekanlarda da yapıldı. Artık bize kumpas mı kurdular bilmiyorum. Böyle saçma bir olayla karşılaştık. Yıllardan beri bu tür etkinlikler dünyada yapılıyor. Bu sadece arkadaşlık için bir tanışma partisi. Mimarlar geliyor, doktorlar, mühendisler geliyor. Burada tanışıyorlar, meslekleri hakkında sohbet ediyorlar. Burası zaten aile olarak işletilen bir mekan. Komşularımız, mahalle bizi burada biliyor. Yıllardan burada oturan insanlarız. Saçma sapan bir şeyle karşılaştık" dedi."Bu bir uygulama ve burada gelip dükkanda yapmak istiyorlar" diyen Gür, "İspanya geceleri yapıyoruz, Türkiye'de yaşayan İspanyollar buraya geliyor, Kolombiyalısı, Meksikalısı gelip burada sohbet edip tanışıyorlar. Çekin videoda da kişiler genellikle yabancı ağırlıklıydı. İspanyol gecelerimiz, Latin gecelerimiz oluyor. Söz konusu videoda, Türkler de vardı, Finlandiyalılar da vardı. Zaten videoda da Finlandiya hakkında sohbet ediyorlar. Konu saçma sapan bir yere gitti. Burada sosyal medyada lanse edildiği gibi bir olay yok. Burada, gece kulüplerindeki gibi bir konsept yok, sadece kafe." diye konuştu.

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