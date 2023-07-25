https://sputniknews.com.tr/20230725/hazine-abd-dolari-cinsi-tahvil-ve-kira-sertifikasi-ihraci-gerceklestirdi-1073974685.html
Hazine, ABD doları cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Hazine, ABD doları cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kurumsal yatırımcılara yönelik ABD doları cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T20:27+0300
2023-07-25T20:27+0300
2023-07-25T20:27+0300
ekonomi
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
abd
abd
tahvil
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihraçlar, bugün doğrudan satış yöntemiyle 26 Temmuz valörlü, 23 Temmuz 2025 itfa tarihli olarak yapıldı.Buna göre, 6 ayda bir kupon ödemeli 3 milyar 870 milyon ABD doları tutarında ve 6 ayda bir kira ödemeli 132 milyon 734 bin ABD doları tutarında kira sertifikası ihraç edildi.Devlet İç Borçlanma Senedi ve Kira Sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 25 Temmuz 2023 Salı günü İHS (TC Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla TC Merkez Bankası tarafından iletilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230724/hazine-yaklasik-20-milyar-lira-borclandi-1073915357.html
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hazine, hazine ve maliye bakanlığı, abd, abd, tahvil
hazine, hazine ve maliye bakanlığı, abd, abd, tahvil
Hazine, ABD doları cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kurumsal yatırımcılara yönelik ABD doları cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihraçlar, bugün doğrudan satış yöntemiyle 26 Temmuz valörlü, 23 Temmuz 2025 itfa tarihli olarak yapıldı.
Buna göre, 6 ayda bir kupon ödemeli 3 milyar 870 milyon ABD doları tutarında ve 6 ayda bir kira ödemeli 132 milyon 734 bin ABD doları tutarında kira sertifikası ihraç edildi.
Devlet İç Borçlanma Senedi ve Kira Sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 25 Temmuz 2023 Salı günü İHS (TC Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla TC Merkez Bankası tarafından iletilecek.