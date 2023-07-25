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https://sputniknews.com.tr/20230725/guney-kore-kuzeyin-2-balistik-fuze-firlattigini-duyurdu-1073943893.html
Güney Kore, Kuzey'in 2 balistik füze fırlattığını duyurdu
Güney Kore, Kuzey'in 2 balistik füze fırlattığını duyurdu
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 2 kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T10:42+0300
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne 2 kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.Fırlatmaların yerel saatle 23.55 ile 24.00 arasında gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, her iki füzenin de denize düşmeden yaklaşık 400 kilometre uçtuğu aktarıldı.Açıklamada, ateşlenen füzelerin tam olarak türünün tespiti için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi 'NK News'in haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin art arda füze fırlatması, Kore Yarımadası ve uluslararası toplumdaki barış ve istikrara zarar veren bir provokasyondur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal eden balistik füze fırlatmalarını şiddetle kınıyor, bu tür faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını doğrulayarak, füzelerin 25 Temmuz'da yerel saatle 00.11'den önce düştüğünü açıkladı.Kuzey Kore'nin bu eylemini, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı USS Annapolis'i göndermesine tepki olarak gerçekleştirdiği kaydediliyor.Kuzey Kore'nin füze denemeleri sürüyorABD'nin 42 yıl aradan sonra Ohio sınıfı nükleer denizaltı USS Kentucky'yi Güney Kore sularına göndermesi bölgede gerilimi artırmıştı.USS Kentucky, 18 Temmuz'da Busan Limanı'na demirlemiş ve 3 günlük ziyaretinin ardından 21 Temmuz'da Güney Kore sularını terk etmişti.Kuzey Kore, 18 Temmuz'da Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde kısa menzilli balistik füze denemesi yapmıştı.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 22 Temmuz'da, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlattığını bildirmişti.Güney Kore Donanması sözcülerinden Jang Do Young, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin gönderdiği nükleer denizaltı USS Annapolis'in ülkeye ulaştığını bildirerek, nükleer güçle çalışan ve konvansiyonel silahlara da sahip olan denizaltının çeşitli malzemeleri yüklemek için Jeju Adaları'na demir attığını kaydetmişti.
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güney kore, kuzey kore, füze, füze denemesi
güney kore, kuzey kore, füze, füze denemesi

Güney Kore, Kuzey'in 2 balistik füze fırlattığını duyurdu

10:42 25.07.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEKuzey Kore- Balistik füze
Kuzey Kore- Balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 2 kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne 2 kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.
Fırlatmaların yerel saatle 23.55 ile 24.00 arasında gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, her iki füzenin de denize düşmeden yaklaşık 400 kilometre uçtuğu aktarıldı.
Açıklamada, ateşlenen füzelerin tam olarak türünün tespiti için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi 'NK News'in haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin art arda füze fırlatması, Kore Yarımadası ve uluslararası toplumdaki barış ve istikrara zarar veren bir provokasyondur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal eden balistik füze fırlatmalarını şiddetle kınıyor, bu tür faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını doğrulayarak, füzelerin 25 Temmuz'da yerel saatle 00.11'den önce düştüğünü açıkladı.
Kuzey Kore'nin bu eylemini, ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı USS Annapolis'i göndermesine tepki olarak gerçekleştirdiği kaydediliyor.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri sürüyor

ABD'nin 42 yıl aradan sonra Ohio sınıfı nükleer denizaltı USS Kentucky'yi Güney Kore sularına göndermesi bölgede gerilimi artırmıştı.
USS Kentucky, 18 Temmuz'da Busan Limanı'na demirlemiş ve 3 günlük ziyaretinin ardından 21 Temmuz'da Güney Kore sularını terk etmişti.
Kuzey Kore, 18 Temmuz'da Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde kısa menzilli balistik füze denemesi yapmıştı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 22 Temmuz'da, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlattığını bildirmişti.
Güney Kore Donanması sözcülerinden Jang Do Young, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin gönderdiği nükleer denizaltı USS Annapolis'in ülkeye ulaştığını bildirerek, nükleer güçle çalışan ve konvansiyonel silahlara da sahip olan denizaltının çeşitli malzemeleri yüklemek için Jeju Adaları'na demir attığını kaydetmişti.
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