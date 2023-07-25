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https://sputniknews.com.tr/20230725/gorevi-basindayken-silah-dogrultulan-doktor-ben-egildim-ve-mermi-tavana-saplandi-1073966317.html
Görevi başındayken silah doğrultulan doktor: 'Ben eğildim ve mermi tavana saplandı'
Görevi başındayken silah doğrultulan doktor: 'Ben eğildim ve mermi tavana saplandı'
Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde doktora yapılan silahlı saldırı, meslektaşları tarafından yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Görevi başındayken silah... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T17:02+0300
2023-07-25T17:02+0300
türkiye
doktor
saldırı
samsun
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Bafra Devlet Hastanesi poliklinik girişinde yapılan basın açıklaması önce yaşadığı olayı anlatan Dr. Ömer Özkan, dehşet anlarından nasıl kurtulduğunu ayrıntılarıyla açıkladı. Kendisine silah doğrultan emekli polisin tedavi görmesi gerekirken, hastaneye silahla geldiğinin de altını çizen Dr. Özkan, bu tür olayların yakışı kalmadığını ifade etti.'Ben eğildim ve mermi tavana saplandı'Olay anını anlatan ve vurulmaktan son anda kurtulan Dr. Özkan, “Neden olduğunu anlayabilmiş değilim. Kızını ameliyat etmiştim. Sırf çok bağırıp çağırdığı için, izole etmek için yoğun bakıma indirdik. Babası herhalde hastasının çok hasta olduğunu düşündü. Halbuki biz sadece izolasyon amacıyla yoğun bakıma almıştık. Çoktandır da durumu çok iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Ben bu konuyu onunla paylaşmak için konuşuyordum, bir anda ‘Seni öldüreceğim, keseceğim, asacağım, nereye gidersen git vuracağım’ gibi şeyler söyledi. Ben de bunun üzerine beyaz kod verdim. Ondan sonra da silahına davrandı. Silahına davranınca mermiyi de ağzına sürdü. Bana doğrulttu, o ara bizim hastane çalışanlarından biri elini tuttu, silahla bana hedef alıyordu, ateş etti. Ben o anda eğildim, mermi tavana saplandı. Ondan sonra 2 kişi şahsın üstüne atlayıp etkisiz hale getirdik. Silahı elinden aldık. Öğrendiğimiz kadarıyla emekli polismiş. Eşinin söylediği kadarıyla, psikiyatrik sorunları olan ve bu yüzden de malulen emekli edildiği söylenen bir şahıs. Bu tür bir şahsın hala silah taşıyor olması, hastane gibi bir kuruma belinde silahla girmesi kadar saçma bir şey olamaz. Bu ülkeye bunlar yakışmıyor. Gerçekten tedaviye ihtiyacı olan bir insanın silahla ne işi olabilir” dedi.'Saldırının üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz'Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ömer Faysal Çadır tarafından yapılan basın açıklamasında ise, “Bugün burada hastanemiz beyin cerrahisi uzmanlarından Dr. Ömer Özkan’a çalıştığı ortamda yapılan silahlı saldırıyı kınamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu saldırının üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Çok şükür ki saldırı meslektaşımıza, çalışma arkadaşlarımıza zarar vermeden bertaraf edilmiştir. Bizler; doktorlar, sağlık çalışanları, insanın canını kurtarmak için çabalayanlar ölüme, öldürülmeye bir adım kadar mesafede öldürülme riskiyle yaşayıp, öldürülmediğimize de şükür mü etmeliyiz. Sağlıkta şiddet burada bir kişi eliyle yaşatılsa da münferit bir olay değildir. Dr. Ömer Özkan'a yapılan şiddeti ve şiddeti sorunlarının çözüm yolu olarak kullananları kınıyor ve Samsun Tabip Odası olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Bafra Devlet Hastanemizde bu ruh haliyle ve yaşananları kınamak adına bugün bundan sonra görev yapmayacağımızı bildiririz” diye konuştu.4 çocuğunun da doktor olduğunu söyleyen Şükrü Derebey isimli vatandaş da, “4 doktor babasıyım. Bugün annemin yoğun bakımda yatması sebebiyle hastanede bulunuyorum. Kesinlikle doktor şiddetine karşıyım” şeklinde konuştu.Basın açıklamasının ardından toplanan hastane personeli olaysız bir şekilde ayrıldı.
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doktor, saldırı, samsun
doktor, saldırı, samsun

Görevi başındayken silah doğrultulan doktor: 'Ben eğildim ve mermi tavana saplandı'

17:02 25.07.2023
© İHA / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY-AW943006Dr. Özkan
Dr. Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY-AW943006
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Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde doktora yapılan silahlı saldırı, meslektaşları tarafından yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Görevi başındayken silah doğrultulan doktor ise olay anını anlattı.
Bafra Devlet Hastanesi poliklinik girişinde yapılan basın açıklaması önce yaşadığı olayı anlatan Dr. Ömer Özkan, dehşet anlarından nasıl kurtulduğunu ayrıntılarıyla açıkladı. Kendisine silah doğrultan emekli polisin tedavi görmesi gerekirken, hastaneye silahla geldiğinin de altını çizen Dr. Özkan, bu tür olayların yakışı kalmadığını ifade etti.

'Ben eğildim ve mermi tavana saplandı'

Olay anını anlatan ve vurulmaktan son anda kurtulan Dr. Özkan, “Neden olduğunu anlayabilmiş değilim. Kızını ameliyat etmiştim. Sırf çok bağırıp çağırdığı için, izole etmek için yoğun bakıma indirdik. Babası herhalde hastasının çok hasta olduğunu düşündü. Halbuki biz sadece izolasyon amacıyla yoğun bakıma almıştık. Çoktandır da durumu çok iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Ben bu konuyu onunla paylaşmak için konuşuyordum, bir anda ‘Seni öldüreceğim, keseceğim, asacağım, nereye gidersen git vuracağım’ gibi şeyler söyledi. Ben de bunun üzerine beyaz kod verdim. Ondan sonra da silahına davrandı. Silahına davranınca mermiyi de ağzına sürdü. Bana doğrulttu, o ara bizim hastane çalışanlarından biri elini tuttu, silahla bana hedef alıyordu, ateş etti. Ben o anda eğildim, mermi tavana saplandı. Ondan sonra 2 kişi şahsın üstüne atlayıp etkisiz hale getirdik. Silahı elinden aldık. Öğrendiğimiz kadarıyla emekli polismiş. Eşinin söylediği kadarıyla, psikiyatrik sorunları olan ve bu yüzden de malulen emekli edildiği söylenen bir şahıs. Bu tür bir şahsın hala silah taşıyor olması, hastane gibi bir kuruma belinde silahla girmesi kadar saçma bir şey olamaz. Bu ülkeye bunlar yakışmıyor. Gerçekten tedaviye ihtiyacı olan bir insanın silahla ne işi olabilir” dedi.

'Saldırının üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz'

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ömer Faysal Çadır tarafından yapılan basın açıklamasında ise, “Bugün burada hastanemiz beyin cerrahisi uzmanlarından Dr. Ömer Özkan’a çalıştığı ortamda yapılan silahlı saldırıyı kınamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu saldırının üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Çok şükür ki saldırı meslektaşımıza, çalışma arkadaşlarımıza zarar vermeden bertaraf edilmiştir. Bizler; doktorlar, sağlık çalışanları, insanın canını kurtarmak için çabalayanlar ölüme, öldürülmeye bir adım kadar mesafede öldürülme riskiyle yaşayıp, öldürülmediğimize de şükür mü etmeliyiz. Sağlıkta şiddet burada bir kişi eliyle yaşatılsa da münferit bir olay değildir. Dr. Ömer Özkan'a yapılan şiddeti ve şiddeti sorunlarının çözüm yolu olarak kullananları kınıyor ve Samsun Tabip Odası olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Bafra Devlet Hastanemizde bu ruh haliyle ve yaşananları kınamak adına bugün bundan sonra görev yapmayacağımızı bildiririz” diye konuştu.
4 çocuğunun da doktor olduğunu söyleyen Şükrü Derebey isimli vatandaş da, “4 doktor babasıyım. Bugün annemin yoğun bakımda yatması sebebiyle hastanede bulunuyorum. Kesinlikle doktor şiddetine karşıyım” şeklinde konuştu.
Basın açıklamasının ardından toplanan hastane personeli olaysız bir şekilde ayrıldı.
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