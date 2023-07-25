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Filipinler'e yaklaşan Doksuri Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor
Filipinler'e yaklaşan Doksuri Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor
Filipinler'in kuzeyine yaklaşan Doksuri Tayfunu nedeniyle ülkede binlerce kişi tahliye ediliyor. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
filipinler
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Filipinler Meteoroloji Dairesi, tayfunun ülkenin kuzeybatısındaki Cagayan ve Batanes bölgelerinde karaya çıkmasının beklediğini duyurdu.Yetkililer, tayfunun güzergahındaki yerleşim yerlerine şiddetli yağışlar bırakarak karada sel ve toprak kaymalarına, okyanusta ise 3 metrelik dalgalara sebep olabileceği konusunda uyardı.Filipinler hükümeti, tayfun nedeniyle binlerce kişinin tahliyesini başlattı, okullarda ise eğitime üç günlüğüne ara verildi.En son Cagayan'daki Tuguegarao kentinin 310 kilometre doğusunda Doksuri'nin rüzgar hızının saatte 185 kilometreye ulaştığı ifade edildi. Bazı bölgelerde deniz ulaşımı geçici olarak durduruldu.Öte yandan, tayfunun kuzeybatıya ilerleyerek Tayvan'ın güneyinden Çin'e ulaşması bekleniyor.Tayvan'da her yıl düzenlenen 'Han Kuang' askeri tatbikatı iptal edildiDoksuri Tayfunu'nun Filipinler'in yanı sıra bölge ülkelerini de etkisine alması beklenirken Tayvan ordusunun her yıl düzenlediği ve dün başlayan askeri tatbikat 'Han Kuang' da olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.Tatbikatın icra edildiği sivil havaalanının bulunduğu Tayvan'ın güneydoğusunda dalgaların 2,5 metreye yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.
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filipinler, doksuri tayfunu
filipinler, doksuri tayfunu

Filipinler'e yaklaşan Doksuri Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor

11:17 25.07.2023
© AFP 2023Filipinler'e yaklaşan Doksuri Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor
Filipinler'e yaklaşan Doksuri Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023
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Filipinler'in kuzeyine yaklaşan Doksuri Tayfunu nedeniyle ülkede binlerce kişi tahliye ediliyor.
Filipinler Meteoroloji Dairesi, tayfunun ülkenin kuzeybatısındaki Cagayan ve Batanes bölgelerinde karaya çıkmasının beklediğini duyurdu.
Yetkililer, tayfunun güzergahındaki yerleşim yerlerine şiddetli yağışlar bırakarak karada sel ve toprak kaymalarına, okyanusta ise 3 metrelik dalgalara sebep olabileceği konusunda uyardı.
Filipinler hükümeti, tayfun nedeniyle binlerce kişinin tahliyesini başlattı, okullarda ise eğitime üç günlüğüne ara verildi.
En son Cagayan'daki Tuguegarao kentinin 310 kilometre doğusunda Doksuri'nin rüzgar hızının saatte 185 kilometreye ulaştığı ifade edildi. Bazı bölgelerde deniz ulaşımı geçici olarak durduruldu.
Öte yandan, tayfunun kuzeybatıya ilerleyerek Tayvan'ın güneyinden Çin'e ulaşması bekleniyor.

Tayvan'da her yıl düzenlenen 'Han Kuang' askeri tatbikatı iptal edildi

Doksuri Tayfunu'nun Filipinler'in yanı sıra bölge ülkelerini de etkisine alması beklenirken Tayvan ordusunun her yıl düzenlediği ve dün başlayan askeri tatbikat 'Han Kuang' da olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Tatbikatın icra edildiği sivil havaalanının bulunduğu Tayvan'ın güneydoğusunda dalgaların 2,5 metreye yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.
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