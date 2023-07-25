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https://sputniknews.com.tr/20230725/fatihte-taksicilere-denetim-ehliyetine-2081-yilina-kadar-el-konulan-surucu-yakalandi-1073982491.html
Fatih'te taksicilere denetim: Ehliyetine 2081 yılına kadar el konulan sürücü yakalandı
Fatih'te taksicilere denetim: Ehliyetine 2081 yılına kadar el konulan sürücü yakalandı
İstanbul Fatih'te, 13 kez alkollü araç kullanmaktan 2081'e kadar ehliyetine el konulduğu anlaşılan ve kaçarken araçla polis memuruna hafifçe çarpan taksici... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T23:47+0300
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türkiye
fatih
istanbul
eminönü
aksaray
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Fatih'te taksicilere yönelik uygulamadan kaçmaya çalışan sürücü, polisi alarma geçirdi.Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü sahili ile Aksaray'da taksicilere yönelik denetim yaptı. Taksilere turist müşteri gibi binen polis ekipleri, bazı sürücülerin taksimetre açmadığını, bazılarının da seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini kayıt altına aldı.Yolcu almayan ve emniyet kemeri takmayan bazı taksicileri de tespit eden ekipler, şoförlere ceza kesti. Durdurulan 50 araçtan 5'i farklı sürelerle trafikten men edilirken, bağlanan araçlar çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü.Denetimde, yolcu seçme, taksimetre açmama, uygulama noktasından kaçma, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma ve yol güvenliğini tehlikeye atma gibi ihlallerden toplam 40 bin lira trafik cezası kesildi.Uygulama noktasında hareketli anlarBu arada, Bayram T. yönetimindeki taksinin şoförü, görevli polis memurlarından birine aracıyla hafifçe çarparak uygula noktasından kaçmaya çalıştı.Bir anda uygulama noktasında hareketliliğe neden olan sürücü, diğer polislerin aracın önünü kesmesiyle durduruldu.Yapılan incelemede, daha önce 13 kez alkollü araç kullanırken yakalanan Bayram T'nin ehliyetine 2081 yılına kadar el konulduğu anlaşıldı.Bayram T'ye, "ehliyetsiz araç kullanmak"tan 8 bin 190 lira, "izin belgesi olmadan ticari araç kullanmak"tan 4 bin 64 lira ve "dur ihtarına uymamak"tan 951 lira olmak üzere toplam 13 bin 205 lira ceza kesildi. Araç sahibine de "ehliyetsiz araç kullandırmak"tan 8 bin 190 lira ceza uygulandı.Aracı trafikten men edilerek otoparka çekilen Bayram T, "Normal yani normal. Trafik o başka bir şey. Evrakım eksik olduğu için. Sonra 'dur' dedi, durdum zaten" diye konuştu.Polis, taksi bulmakta zorlanan bazı turistler ve vatandaşları durdurduğu ticari araçlara bindirdi.Taksi müşterisi Gökhan Güler, iki saattir taksiye binmek için uğraştığını belirterek, "Gelen geçen 'turist bekliyoruz' diyor. Bir tane durdurdum. Ben İstanbullu değilim. Dayıma acil uğramam lazım. 'Kartal'a gideceğim' dedim. 'Gidemem' dedi. Sol yanımda iki abi vardı. 'Biz polisiz' dediler. Onlar durdurmaya çalıştı. Sonra adam kaçtı gitti" dedi.
türkiye
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fatih, istanbul, eminönü, aksaray

Fatih'te taksicilere denetim: Ehliyetine 2081 yılına kadar el konulan sürücü yakalandı

23:47 25.07.2023
© İHATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA
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İstanbul Fatih'te, 13 kez alkollü araç kullanmaktan 2081'e kadar ehliyetine el konulduğu anlaşılan ve kaçarken araçla polis memuruna hafifçe çarpan taksici ekiplerce durduruldu. Aracı trafikten men edilen taksiciye toplam 13 bin 205 lira para cezası kesildi
Fatih'te taksicilere yönelik uygulamadan kaçmaya çalışan sürücü, polisi alarma geçirdi.
Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü sahili ile Aksaray'da taksicilere yönelik denetim yaptı. Taksilere turist müşteri gibi binen polis ekipleri, bazı sürücülerin taksimetre açmadığını, bazılarının da seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini kayıt altına aldı.
Yolcu almayan ve emniyet kemeri takmayan bazı taksicileri de tespit eden ekipler, şoförlere ceza kesti. Durdurulan 50 araçtan 5'i farklı sürelerle trafikten men edilirken, bağlanan araçlar çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü.
Denetimde, yolcu seçme, taksimetre açmama, uygulama noktasından kaçma, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma ve yol güvenliğini tehlikeye atma gibi ihlallerden toplam 40 bin lira trafik cezası kesildi.

Uygulama noktasında hareketli anlar

Bu arada, Bayram T. yönetimindeki taksinin şoförü, görevli polis memurlarından birine aracıyla hafifçe çarparak uygula noktasından kaçmaya çalıştı.
Bir anda uygulama noktasında hareketliliğe neden olan sürücü, diğer polislerin aracın önünü kesmesiyle durduruldu.
Yapılan incelemede, daha önce 13 kez alkollü araç kullanırken yakalanan Bayram T'nin ehliyetine 2081 yılına kadar el konulduğu anlaşıldı.
Bayram T'ye, "ehliyetsiz araç kullanmak"tan 8 bin 190 lira, "izin belgesi olmadan ticari araç kullanmak"tan 4 bin 64 lira ve "dur ihtarına uymamak"tan 951 lira olmak üzere toplam 13 bin 205 lira ceza kesildi. Araç sahibine de "ehliyetsiz araç kullandırmak"tan 8 bin 190 lira ceza uygulandı.
Aracı trafikten men edilerek otoparka çekilen Bayram T, "Normal yani normal. Trafik o başka bir şey. Evrakım eksik olduğu için. Sonra 'dur' dedi, durdum zaten" diye konuştu.
Polis, taksi bulmakta zorlanan bazı turistler ve vatandaşları durdurduğu ticari araçlara bindirdi.
Taksi müşterisi Gökhan Güler, iki saattir taksiye binmek için uğraştığını belirterek, "Gelen geçen 'turist bekliyoruz' diyor. Bir tane durdurdum. Ben İstanbullu değilim. Dayıma acil uğramam lazım. 'Kartal'a gideceğim' dedim. 'Gidemem' dedi. Sol yanımda iki abi vardı. 'Biz polisiz' dediler. Onlar durdurmaya çalıştı. Sonra adam kaçtı gitti" dedi.
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