https://sputniknews.com.tr/20230725/enflasyon-riskini-isaret-eden-putinden-hukumete-fiyat-istikrarini-koruyun-1073978587.html

Enflasyon riskini işaret eden Putin'den hükümete: Fiyat istikrarını koruyun

Enflasyon riskini işaret eden Putin'den hükümete: Fiyat istikrarını koruyun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enflasyonda artış riski bulunduğuna dikkat çekerek hükümete fiyat istikrarını koruma talimatı verdi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T21:53+0300

2023-07-25T21:53+0300

2023-07-25T21:53+0300

ekonomi

rusya

vladimir putin

enflasyon

fiyat

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Rusya lideri Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda Rusya'da enflasyon artışıyla ilgili riskler bulunduğunu belirtti.Ekonomideki olumlu göstergelere rağmen hükümetin sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik temel riskler gördüğünü ve bunlardan birinin enflasyon artışı olduğunu söyleyen Putin, "Şu anda enflasyon ılımlı ancak halihazırda enflasyonun hızlanacağına dair emareler dikkat çekiyor. Ekonomide fiyat istikrarını korumak, arz-talep dengesini sağlamak önem arz ediyor. Burada en önemli rol, mal ve hizmet üretiminin azami düzeyde genişletilmesine, lojistik, enerji, reel sektörde sözde darboğazların çözülmesine katkı sunması gereken hükümete düşüyor" dedi.'Ekonomi, 2023'de yüzde 2'nin üzerinde büyüyecek'Putin, toplantıda 2023 yılında Rusya ekonomisinin büyüme oranıyla ilgili tahminini de paylaştı.2022 yılında Rusya'da GSYİH'nin yüzde 2.1 azaldığını anımsatan Putin, 2023 yılı sonunda bu oranında yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini ve böylece geçen seneki kaybı telafi edebileceklerini kaydetti.'İşsizlik yüzde 3.2, halkın gelirleri reel olarak artıyor'İşsizlik alanındaki duruma da değinen Rusya lideri, şu anda bu göstergenin yüzde 3.2 düzeyinde ve beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.Putin, vatandaşların gelirlerinin reel olarak arttığının da altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230711/rusya-basbakani-misustin-yillik-enflasyon-yuzde-35i-gecmiyor-1073429456.html

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