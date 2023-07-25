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https://sputniknews.com.tr/20230725/enflasyon-riskini-isaret-eden-putinden-hukumete-fiyat-istikrarini-koruyun-1073978587.html
Enflasyon riskini işaret eden Putin'den hükümete: Fiyat istikrarını koruyun
Enflasyon riskini işaret eden Putin'den hükümete: Fiyat istikrarını koruyun
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enflasyonda artış riski bulunduğuna dikkat çekerek hükümete fiyat istikrarını koruma talimatı verdi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T21:53+0300
2023-07-25T21:53+0300
ekonomi
rusya
vladimir putin
enflasyon
fiyat
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Rusya lideri Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda Rusya'da enflasyon artışıyla ilgili riskler bulunduğunu belirtti.Ekonomideki olumlu göstergelere rağmen hükümetin sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik temel riskler gördüğünü ve bunlardan birinin enflasyon artışı olduğunu söyleyen Putin, "Şu anda enflasyon ılımlı ancak halihazırda enflasyonun hızlanacağına dair emareler dikkat çekiyor. Ekonomide fiyat istikrarını korumak, arz-talep dengesini sağlamak önem arz ediyor. Burada en önemli rol, mal ve hizmet üretiminin azami düzeyde genişletilmesine, lojistik, enerji, reel sektörde sözde darboğazların çözülmesine katkı sunması gereken hükümete düşüyor" dedi.'Ekonomi, 2023'de yüzde 2'nin üzerinde büyüyecek'Putin, toplantıda 2023 yılında Rusya ekonomisinin büyüme oranıyla ilgili tahminini de paylaştı.2022 yılında Rusya'da GSYİH'nin yüzde 2.1 azaldığını anımsatan Putin, 2023 yılı sonunda bu oranında yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini ve böylece geçen seneki kaybı telafi edebileceklerini kaydetti.'İşsizlik yüzde 3.2, halkın gelirleri reel olarak artıyor'İşsizlik alanındaki duruma da değinen Rusya lideri, şu anda bu göstergenin yüzde 3.2 düzeyinde ve beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.Putin, vatandaşların gelirlerinin reel olarak arttığının da altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230711/rusya-basbakani-misustin-yillik-enflasyon-yuzde-35i-gecmiyor-1073429456.html
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rusya, vladimir putin, enflasyon, fiyat
rusya, vladimir putin, enflasyon, fiyat

Enflasyon riskini işaret eden Putin'den hükümete: Fiyat istikrarını koruyun

21:53 25.07.2023
© Sputnik / Александр Казаков / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© Sputnik / Александр Казаков
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enflasyonda artış riski bulunduğuna dikkat çekerek hükümete fiyat istikrarını koruma talimatı verdi.
Rusya lideri Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda Rusya'da enflasyon artışıyla ilgili riskler bulunduğunu belirtti.
Ekonomideki olumlu göstergelere rağmen hükümetin sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik temel riskler gördüğünü ve bunlardan birinin enflasyon artışı olduğunu söyleyen Putin, "Şu anda enflasyon ılımlı ancak halihazırda enflasyonun hızlanacağına dair emareler dikkat çekiyor. Ekonomide fiyat istikrarını korumak, arz-talep dengesini sağlamak önem arz ediyor. Burada en önemli rol, mal ve hizmet üretiminin azami düzeyde genişletilmesine, lojistik, enerji, reel sektörde sözde darboğazların çözülmesine katkı sunması gereken hükümete düşüyor" dedi.

'Ekonomi, 2023'de yüzde 2'nin üzerinde büyüyecek'

Putin, toplantıda 2023 yılında Rusya ekonomisinin büyüme oranıyla ilgili tahminini de paylaştı.
2022 yılında Rusya'da GSYİH'nin yüzde 2.1 azaldığını anımsatan Putin, 2023 yılı sonunda bu oranında yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini ve böylece geçen seneki kaybı telafi edebileceklerini kaydetti.

'İşsizlik yüzde 3.2, halkın gelirleri reel olarak artıyor'

İşsizlik alanındaki duruma da değinen Rusya lideri, şu anda bu göstergenin yüzde 3.2 düzeyinde ve beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi.
Putin, vatandaşların gelirlerinin reel olarak arttığının da altını çizdi.
Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
DÜNYA
Rusya Başbakanı Mişustin: Yıllık enflasyon yüzde 3.5'i geçmiyor
11 Temmuz, 17:15
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