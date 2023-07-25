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https://sputniknews.com.tr/20230725/duzenleme-sonrasi-arac-piyasasi-tamamen-degisti-yuzde-75i-silindi-1073939942.html
Düzenleme sonrası araç piyasası tamamen değişti: 'Yüzde 75’i silindi'
Düzenleme sonrası araç piyasası tamamen değişti: 'Yüzde 75’i silindi'
2. el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi. İMAS... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T08:25+0300
2023-07-25T08:25+0300
ekonomi
ikinci el
ikinci el otomobil
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2. El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2. el araç fiyatı sıfır araç fiyatını geçemeyecek.Milliyet'in haberine göre, araç piyasasındaki son durumu İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel anlattı. Ertemel, şu ifadeleri kullandı: “Ticaret Bakanlığı’mızın 6+6 yönetmelik kapsamında ikinci el otomobillerin sıfır fiyatından yukarı ilan sitelerinde paylaşılamamasına dair getirdiği madde 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.Bu tarihin hemen akabinde birkaç gün çokça ilan paylaşılmaya devam ederken, geldiğimiz gün itibarıyla bu tür ilanların yüzde 75’i yönetmeliğe uygun olarak kaldırıldı ya da düzenlendi.‘Paylaşılan i̇lanlar bi̇reysel kullanıcılara ai̇t’Şu an 5 bin civarı yönetmeliğe aykırı ilan olduğu bakanlığımız tarafından tespit edilmiş durumda. Bizlerin de konu üzerinde yaptığı çalışmalar doğrultusunda otomobil satıcısı meslektaşlarımızın yönetmeliğin geçerli olduğu tarihten itibaren kurallara riayet ettiği, halen paylaşımda olan ilanların pek çoğunun bireysel kullanıcılara ait olduğunu görmekteyiz.ÖTV zammı söylemiyle satışDiğer yandan bazı yetkili bayilerin halen açıktan ek tutar talep etmeye devam ettikleri ve müşterilerine ÖTV zammı olacak söylemleri ile satış yapmaya çalıştıklarını duymaktayız.Son olarak Ticaret Bakanımızın davetleri üzerine görüşlerimizi bizzat anlatma fırsatı bularak yönetmeliğin daha kapsamlı ve etkin olması noktasında süreçteki en önemli referans olduk. Bu sebeple piyasamızın bu tekrar normalleşme sürecinde gerek otomobil satıcısı gerekse vatandaşlarımızın belirtilen kural, kanun ve yönetmeliklere riayet etmelerini önemle tavsiye ediyoruz.Bu tür talep ve yöntemlerle karşılaşan vatandaşlarımızın, bu taleplerde bulunan işletme ya da kişilerden otomobil almamaları ve durumu Bakanlığımıza bildirmeleri sürece katkıda bulunacaktır.
https://sputniknews.com.tr/20230721/ticaret-bakanligindan-2-el-arac-satisina-iliskin-yasak-karari-1073792104.html
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ikinci el, ikinci el otomobil
ikinci el, ikinci el otomobil

Düzenleme sonrası araç piyasası tamamen değişti: 'Yüzde 75’i silindi'

08:25 25.07.2023
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA
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2. el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildi. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, "Bu tür ilanların yüzde 75’i yönetmeliğe uygun olarak kaldırıldı ya da düzenlendi" dedi.
2. El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2. el araç fiyatı sıfır araç fiyatını geçemeyecek.
Milliyet'in haberine göre, araç piyasasındaki son durumu İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel anlattı. Ertemel, şu ifadeleri kullandı:
“Ticaret Bakanlığı’mızın 6+6 yönetmelik kapsamında ikinci el otomobillerin sıfır fiyatından yukarı ilan sitelerinde paylaşılamamasına dair getirdiği madde 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.
Bu tarihin hemen akabinde birkaç gün çokça ilan paylaşılmaya devam ederken, geldiğimiz gün itibarıyla bu tür ilanların yüzde 75’i yönetmeliğe uygun olarak kaldırıldı ya da düzenlendi.

‘Paylaşılan i̇lanlar bi̇reysel kullanıcılara ai̇t’

Şu an 5 bin civarı yönetmeliğe aykırı ilan olduğu bakanlığımız tarafından tespit edilmiş durumda. Bizlerin de konu üzerinde yaptığı çalışmalar doğrultusunda otomobil satıcısı meslektaşlarımızın yönetmeliğin geçerli olduğu tarihten itibaren kurallara riayet ettiği, halen paylaşımda olan ilanların pek çoğunun bireysel kullanıcılara ait olduğunu görmekteyiz.

ÖTV zammı söylemiyle satış

Diğer yandan bazı yetkili bayilerin halen açıktan ek tutar talep etmeye devam ettikleri ve müşterilerine ÖTV zammı olacak söylemleri ile satış yapmaya çalıştıklarını duymaktayız.
Son olarak Ticaret Bakanımızın davetleri üzerine görüşlerimizi bizzat anlatma fırsatı bularak yönetmeliğin daha kapsamlı ve etkin olması noktasında süreçteki en önemli referans olduk. Bu sebeple piyasamızın bu tekrar normalleşme sürecinde gerek otomobil satıcısı gerekse vatandaşlarımızın belirtilen kural, kanun ve yönetmeliklere riayet etmelerini önemle tavsiye ediyoruz.
Bu tür talep ve yöntemlerle karşılaşan vatandaşlarımızın, bu taleplerde bulunan işletme ya da kişilerden otomobil almamaları ve durumu Bakanlığımıza bildirmeleri sürece katkıda bulunacaktır.
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
EKONOMİ
Ticaret Bakanlığı'ndan 2. el araç satışına ilişkin yeni karar
21 Temmuz, 09:39
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