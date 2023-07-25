https://sputniknews.com.tr/20230725/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1073940831.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9540 liradan, euro 29,8510 liradan güne başladı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T09:08+0300
2023-07-25T09:08+0300
2023-07-25T09:08+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 26,9520 liradan alınan dolar, 26,9540 liradan satılıyor. 29,8490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,8510 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,9540 lira, euronun satış fiyatı ise 29,9060 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 699 lira, çeyrek altın 2 bin 754 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 982 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.695 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.77 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.77 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.136 dolar seviyesinde.
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dolar kaç tl,euro kaç tl,gram altın ne kadar
dolar kaç tl,euro kaç tl,gram altın ne kadar
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9540 liradan, euro 29,8510 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9520 liradan alınan dolar, 26,9540 liradan satılıyor. 29,8490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,8510 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9540 lira, euronun satış fiyatı ise 29,9060 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 699 lira, çeyrek altın 2 bin 754 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 982 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.695 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 82.77 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.77 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 29.136 dolar seviyesinde.