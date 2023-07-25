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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Danimarka’ya tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Danimarka’ya tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T01:33+0300
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türkiye
diyanet işleri başkanlığı
diyanet işleri bakanlığı
türkiye
danimarka
kuran-ı kerim
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının toplumsal barışı hedef aldığını belirterek, sergilediği tutum nedeniyle Danimarka makamlarını kınadı, İslam dünyasını, bu sistematik düşmanlığa karşı güçlü duruş sergilemeye çağırdı.Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'da, bir kere daha Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık bir saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.Ali Erbaş, "Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi altına alan Danimarka makamlarını sergilediği bu tutum nedeniyle şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı sürdürülen bu sistematik düşmanlığa karşı İslam dünyasını ve uluslararası düzeyde vicdan sahibi bütün yürekleri gür bir sadayla güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri bakanlığı, türkiye, danimarka, kuran-ı kerim
diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri bakanlığı, türkiye, danimarka, kuran-ı kerim

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Danimarka’ya tepki

01:33 25.07.2023
© AADiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi altına alan Danimarka makamlarını sergilediği bu tutum nedeniyle şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının toplumsal barışı hedef aldığını belirterek, sergilediği tutum nedeniyle Danimarka makamlarını kınadı, İslam dünyasını, bu sistematik düşmanlığa karşı güçlü duruş sergilemeye çağırdı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'da, bir kere daha Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık bir saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Ali Erbaş, "Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi altına alan Danimarka makamlarını sergilediği bu tutum nedeniyle şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı sürdürülen bu sistematik düşmanlığa karşı İslam dünyasını ve uluslararası düzeyde vicdan sahibi bütün yürekleri gür bir sadayla güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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