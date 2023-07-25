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https://sputniknews.com.tr/20230725/disisleri-bakanligi-kopenhagda-kuran-i-kerime-karsi-devam-eden-saldirilari-lanetledi-1073978315.html
Dışişleri Bakanlığı, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları lanetledi
Dışişleri Bakanlığı, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları lanetledi
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da biri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin önünde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T21:44+0300
2023-07-25T22:05+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
kuran-ı kerim
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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılan hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.Bu tarz saldırıların sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Danimarka makamları, bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır" ifadesi kullanıldı.AK Partili Çelik'ten tepkiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda" Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" açıklamasını yaptı.
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dışişleri bakanlığı, kuran-ı kerim
dışişleri bakanlığı, kuran-ı kerim

Dışişleri Bakanlığı, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları lanetledi

21:44 25.07.2023 (güncellendi: 22:05 25.07.2023)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da biri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin önünde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetledi.
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılan hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.
Bu tarz saldırıların sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Danimarka makamları, bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır" ifadesi kullanıldı.

AK Partili Çelik'ten tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda" Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" açıklamasını yaptı.
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