Dışişleri Bakanlığı, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları lanetledi
21:44 25.07.2023 (güncellendi: 22:05 25.07.2023)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
© DHA
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da biri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin önünde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetledi.
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılan hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.
Bu tarz saldırıların sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Danimarka makamları, bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır" ifadesi kullanıldı.
Danimarka'da Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e Karşı Devam Eden Saldırılar Hk. https://t.co/1z2Yeqkv7C pic.twitter.com/XCJIYsBbSW— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 25, 2023
AK Partili Çelik'ten tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda" Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" açıklamasını yaptı.
Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir...— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 25, 2023
Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur.
Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır.