https://sputniknews.com.tr/20230725/disisleri-bakanligi-kopenhagda-kuran-i-kerime-karsi-devam-eden-saldirilari-lanetledi-1073978315.html

Dışişleri Bakanlığı, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da biri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin önünde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T21:44+0300

2023-07-25T21:44+0300

2023-07-25T22:05+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

kuran-ı kerim

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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılan hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.Bu tarz saldırıların sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Danimarka makamları, bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır" ifadesi kullanıldı.AK Partili Çelik'ten tepkiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda" Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" açıklamasını yaptı.

türkiye

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dışişleri bakanlığı, kuran-ı kerim