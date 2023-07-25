https://sputniknews.com.tr/20230725/danimarka-kuran-i-kerime-yonelik-saldiriyi-kinadi-1073949443.html
Danimarka, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıyı kınadı
Danimarka, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıyı kınadı
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı provokatif eylemi kınayarak, “Danimarka hükümetinin... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T11:41+0300
2023-07-25T11:41+0300
2023-07-25T11:41+0300
dünya
kuran
danimarka
lars løkke rasmussen
kınama
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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif saldırı, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen tarafından kınandı. Rasmussen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Danimarka, bugün gerçekleştirilen Kur'an'ın yakılmasını kınıyor. Bu kışkırtıcı ve utanç verici eylemler, Danimarka hükümetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Herkesi gerilimi düşürmeye davet ediyorum. Şiddet asla yanıt olmamalı” dedi.İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri, bir hafta içinde ikinci kez Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti.
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kuran, danimarka, lars løkke rasmussen, kınama
kuran, danimarka, lars løkke rasmussen, kınama
Danimarka, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıyı kınadı
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Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı provokatif eylemi kınayarak, “Danimarka hükümetinin görüşlerini yansıtmamaktadır” dedi.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif saldırı, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen tarafından kınandı.
Rasmussen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Danimarka, bugün gerçekleştirilen Kur'an'ın yakılmasını kınıyor. Bu kışkırtıcı ve utanç verici eylemler, Danimarka hükümetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Herkesi gerilimi düşürmeye davet ediyorum. Şiddet asla yanıt olmamalı” dedi.
İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri, bir hafta içinde ikinci kez Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti.