https://sputniknews.com.tr/20230725/danimarka-kuran-i-kerime-yonelik-saldiriyi-kinadi-1073949443.html

Danimarka, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıyı kınadı

Danimarka, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıyı kınadı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı provokatif eylemi kınayarak, “Danimarka hükümetinin... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T11:41+0300

2023-07-25T11:41+0300

2023-07-25T11:41+0300

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lars løkke rasmussen

kınama

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif saldırı, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen tarafından kınandı. Rasmussen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Danimarka, bugün gerçekleştirilen Kur'an'ın yakılmasını kınıyor. Bu kışkırtıcı ve utanç verici eylemler, Danimarka hükümetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Herkesi gerilimi düşürmeye davet ediyorum. Şiddet asla yanıt olmamalı” dedi.İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri, bir hafta içinde ikinci kez Irak Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti.

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