https://sputniknews.com.tr/20230725/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-turkiye-artik-bir-esigi-asmis-durumda-1073973377.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, artık bir eşiği aşmış durumda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, artık bir eşiği aşmış durumda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, artık bir eşiği aştığını belirterek, "Bu sadece güvenliği, savunmayı ilgilendiren bir husus da değil... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T19:49+0300

2023-07-25T19:49+0300

2023-07-25T19:49+0300

türkiye

cevdet yılmaz

türkiye

14. uluslararası savunma sanayii fuarı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜYAP Palas Balo Salonu'nda düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2023) açılış törenine katıldı.Açılış seremonisi sonrasında fuarda yer alan statları gezerek, sergilenen savunma sanayisi ürünlerini inceleyen Yılmaz, ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Fuarı nasıl bulduğu sorulan Yılmaz, "Harika gerçekten. Etkilenmemek mümkün değil. Türkiye'nin geldiği yeri gösteren çok güzel, uluslararası bir fuar" değerlendirmesinde bulundu.Cevdet Yılmaz, yurt içinden ve dışından fuara yoğun bir ilginin olduğunu, bölgedeki trafiğin ve fuar alanındaki insan yoğunluğunun bunu gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:Fuarda emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, savunma sanayisinin gelişimine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sunduğunu söyledi.Yılmaz, bu işlerin, irade olmadan gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Çünkü işin bir kolay tarafı var, hazır ürünü almak, o işin kolay tarafı. Bu taraf zahmetli taraf, emek isteyen taraf. Orta, uzun vadede de getirisi yüksek olan bir tercih. Bu tercihi, siyasi tercihi Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Teknik kadrolar da bunun altını doldurdular ve bugün bu manzarayı görüyoruz. 5 sene sonra, 10 sene sonra bunun çok daha ilerisini göreceğiz. Bu bir süreç. Bu başlamış sürecin devam ettirilmesi önemli" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açılış törenindeki kurdele kesiminde de katılımın ne kadar fazla olduğunu gördüklerini, kurdelenin her sene biraz daha uzayacağını sözlerine ekledi.

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cevdet yılmaz, türkiye, 14. uluslararası savunma sanayii fuarı