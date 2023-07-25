https://sputniknews.com.tr/20230725/cumhurbaskani-erdogan-ve-filistin-devlet-baskani-abbas-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1073973144.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davasına desteğimizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davasına desteğimizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T19:41+0300

2023-07-25T19:41+0300

2023-07-25T20:06+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mahmud abbas

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Filistin davasına desteğimizi sürdüreceğiz.Bölgede barış iki devletli çözümden geçmektedir.Kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri kabul edemeyiz. Filistinlilerin birlik ve uzlaşısı, bu süreçteki temel unsurlardandır.BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şarttır.Filistin Devlet Başkanı Abbas da yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin Kudüs'ü savunarak, Filistin halkının bağımsızlığı için verdiği desteği önemsiyoruz. Sizlere (Cumhurbaşkanı Erdoğan), Türk devletine ve Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz" dedi.

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recep tayyip erdoğan, mahmud abbas