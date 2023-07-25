Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişim avukatı Gökçe: Threads, Twitter'ı yerinden edebilir
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP içi tartışmalar ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Parti Meclisi toplantısının yansımaları neler?
12:46
45 dk
LOZAN'IN 100. YILI
Prof. Celal Şengör: Lozan'la hür olduk
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Diş doktoru Tekkeli: CAD-CAM teknolojisi ile her şey daha iyiye gidiyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
İstanbul Emlakçılar Kooperatifi: Her yıl 550 bin civarında konut üretiliyor ama ihtiyaç 950 bin
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO Karadeniz'de yeni bir cepheyi deniyor; bu Türkiye için tuzak, izin verilmemeli'
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Lozan’ın 100’üncü yılı
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Liderlerden Lozan Barış Antlaşması mesajları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230725/cumhurbaskani-erdogan-turkiyede-22-bin-821-hakim-ve-savci-gorev-yapiyor-1073957242.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ""Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var" açıklamasında bulundu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T14:43+0300
2023-07-25T14:51+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072461068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f524c085795f33ecf9d07b71ac16fd1f.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için omuz omuza verdik. 22 bin 821 hakim ve savcı görev yapıyor. Bu törenle sayı 23 bin 923'e çıkacak'' ifadelerini kullandı. 'Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır' diyen Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum'' açıklamasında bulundu.Erdoğan'ın konuşması şöyle:Bugün kura çekerek göreve başlayacak 1102 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şu an Türkiye safında toplam 22 bin 122 hakim ve savcı görev yapıyor. Bugünkü törenle bu sayıyı 123 bin 923'e çıkarmış oluyoruz. Şehit Mehmet Kiraz savcımızın yükselttiği sancağı sizler yükselteceksiniz.Türkiye'nin 4 bir yanında fedakarca görev yapan adalet teşkilatının tüm fertlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Mahkeme sayılarımızı adli yargıda yüzde 65 idare yargıda yüzde 45 oranında artırdık. Vatandaşlarımıza AYM'ye bireysel başvuru yapabilme imkanı getirdik, askeri suçların sivil mahkemelerde görüşülmesini sağladık. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de kolaylaştırıp hızlandırdık.Milletimizin gözünde adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için çalıştık. Hayata geçirdiğimiz her değişiklikle ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti standartlarımızı daha da yükselttik. Göreve geldiğimizde ülkemizi 4 ana sütün üzerinde inşa edeceğimizi söyledik. Aradan geçen 21 yılda ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun bu sözümüze sadakatle bağlı kaldık. Reformları ve projeleri yürürlüğe geçirdik. 28. yasama döneminde önceliklerimiziz en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır.Yapılanlar önemli ancak yeterli değil. Türkiye'nin önündeki en büyük engel darbe ürünü anayasa."YARGI SÜRECİNİ HIZLANDIRDIK"Merdiven altlarında adalet dağıtılan kötü manzaralar son verdik. İnşa ettiğimiz 280 modern adalet sarayıyla bu alandaki en önemli eksiklikleri giderdik. Mahkeme sayılarımızı adli yargıda %95, idari yargıda %45 oranında artırdık. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de hızlandırdık. Hukuk yargılarına elektronik duruşma sistemini kazandırdık. Yıllardır demokratikleşme adına dillendirilen asgari yargıyı kaldırarak asgari suçların sivil mahkemelerde görülmesini yine biz sağladık. Vatandaşlarımızın şikayetler nedeniyle soruşturmaya uğramaması için lekelenmeme hakkını güçlendirdik. Vergi suçları, bilişim suçları, kamulaşma davaları gibi birçok alanda yeni istisas mahkemeleri kurduk.Adalet teşkilatımızın mali ve özlük haklarıyla ilgili beklentilerini karşıladık. Adalet personeline nöbet ücreti imkânı sunduk. Gelen talepler doğrultusunda hâkim ve savcılarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yaptık.Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız. Attığımız tüm bu adımların müspet yansımalarını farklı alanlarda görüyoruz. Adalette memnuniyet oranının yükselmesinin 21 yılın boşa gitmediğinin bir delili olarak görüyoruz.6 Şubat deprem felaketi sonrası adalet teşkilatımız süratle organize oldu. Bölgede bine yakın hakim ve savcı görevlendirildi. Deprem bölgesinde görev yapan Hakim ve savcılarımız ile personelimizi buradan canı gönülden tebrik ediyorum."Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var"Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072461068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20618667bd468fad0029f834bd69f1b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var

14:43 25.07.2023 (güncellendi: 14:51 25.07.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ""Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, ''Adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için omuz omuza verdik. 22 bin 821 hakim ve savcı görev yapıyor. Bu törenle sayı 23 bin 923'e çıkacak'' ifadelerini kullandı. 'Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır' diyen Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum'' açıklamasında bulundu.
Erdoğan'ın konuşması şöyle:
Bugün kura çekerek göreve başlayacak 1102 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şu an Türkiye safında toplam 22 bin 122 hakim ve savcı görev yapıyor. Bugünkü törenle bu sayıyı 123 bin 923'e çıkarmış oluyoruz. Şehit Mehmet Kiraz savcımızın yükselttiği sancağı sizler yükselteceksiniz.
Türkiye'nin 4 bir yanında fedakarca görev yapan adalet teşkilatının tüm fertlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Mahkeme sayılarımızı adli yargıda yüzde 65 idare yargıda yüzde 45 oranında artırdık. Vatandaşlarımıza AYM'ye bireysel başvuru yapabilme imkanı getirdik, askeri suçların sivil mahkemelerde görüşülmesini sağladık. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de kolaylaştırıp hızlandırdık.
Milletimizin gözünde adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için çalıştık. Hayata geçirdiğimiz her değişiklikle ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti standartlarımızı daha da yükselttik. Göreve geldiğimizde ülkemizi 4 ana sütün üzerinde inşa edeceğimizi söyledik. Aradan geçen 21 yılda ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun bu sözümüze sadakatle bağlı kaldık. Reformları ve projeleri yürürlüğe geçirdik. 28. yasama döneminde önceliklerimiziz en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır.
Yapılanlar önemli ancak yeterli değil. Türkiye'nin önündeki en büyük engel darbe ürünü anayasa.
"YARGI SÜRECİNİ HIZLANDIRDIK"
Merdiven altlarında adalet dağıtılan kötü manzaralar son verdik. İnşa ettiğimiz 280 modern adalet sarayıyla bu alandaki en önemli eksiklikleri giderdik. Mahkeme sayılarımızı adli yargıda %95, idari yargıda %45 oranında artırdık. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de hızlandırdık. Hukuk yargılarına elektronik duruşma sistemini kazandırdık. Yıllardır demokratikleşme adına dillendirilen asgari yargıyı kaldırarak asgari suçların sivil mahkemelerde görülmesini yine biz sağladık. Vatandaşlarımızın şikayetler nedeniyle soruşturmaya uğramaması için lekelenmeme hakkını güçlendirdik. Vergi suçları, bilişim suçları, kamulaşma davaları gibi birçok alanda yeni istisas mahkemeleri kurduk.
Adalet teşkilatımızın mali ve özlük haklarıyla ilgili beklentilerini karşıladık. Adalet personeline nöbet ücreti imkânı sunduk. Gelen talepler doğrultusunda hâkim ve savcılarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yaptık.
Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız. Attığımız tüm bu adımların müspet yansımalarını farklı alanlarda görüyoruz. Adalette memnuniyet oranının yükselmesinin 21 yılın boşa gitmediğinin bir delili olarak görüyoruz.
6 Şubat deprem felaketi sonrası adalet teşkilatımız süratle organize oldu. Bölgede bine yakın hakim ve savcı görevlendirildi. Deprem bölgesinde görev yapan Hakim ve savcılarımız ile personelimizi buradan canı gönülden tebrik ediyorum.

"Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var"

Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала