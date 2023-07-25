https://sputniknews.com.tr/20230725/cumhurbaskani-erdogan-turkiyede-22-bin-821-hakim-ve-savci-gorev-yapiyor-1073957242.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ""Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var" açıklamasında bulundu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T14:43+0300

2023-07-25T14:43+0300

2023-07-25T14:51+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için omuz omuza verdik. 22 bin 821 hakim ve savcı görev yapıyor. Bu törenle sayı 23 bin 923'e çıkacak'' ifadelerini kullandı. 'Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır' diyen Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum'' açıklamasında bulundu.Erdoğan'ın konuşması şöyle:Bugün kura çekerek göreve başlayacak 1102 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şu an Türkiye safında toplam 22 bin 122 hakim ve savcı görev yapıyor. Bugünkü törenle bu sayıyı 123 bin 923'e çıkarmış oluyoruz. Şehit Mehmet Kiraz savcımızın yükselttiği sancağı sizler yükselteceksiniz.Türkiye'nin 4 bir yanında fedakarca görev yapan adalet teşkilatının tüm fertlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Mahkeme sayılarımızı adli yargıda yüzde 65 idare yargıda yüzde 45 oranında artırdık. Vatandaşlarımıza AYM'ye bireysel başvuru yapabilme imkanı getirdik, askeri suçların sivil mahkemelerde görüşülmesini sağladık. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de kolaylaştırıp hızlandırdık.Milletimizin gözünde adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için çalıştık. Hayata geçirdiğimiz her değişiklikle ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti standartlarımızı daha da yükselttik. Göreve geldiğimizde ülkemizi 4 ana sütün üzerinde inşa edeceğimizi söyledik. Aradan geçen 21 yılda ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun bu sözümüze sadakatle bağlı kaldık. Reformları ve projeleri yürürlüğe geçirdik. 28. yasama döneminde önceliklerimiziz en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır.Yapılanlar önemli ancak yeterli değil. Türkiye'nin önündeki en büyük engel darbe ürünü anayasa."YARGI SÜRECİNİ HIZLANDIRDIK"Merdiven altlarında adalet dağıtılan kötü manzaralar son verdik. İnşa ettiğimiz 280 modern adalet sarayıyla bu alandaki en önemli eksiklikleri giderdik. Mahkeme sayılarımızı adli yargıda %95, idari yargıda %45 oranında artırdık. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de hızlandırdık. Hukuk yargılarına elektronik duruşma sistemini kazandırdık. Yıllardır demokratikleşme adına dillendirilen asgari yargıyı kaldırarak asgari suçların sivil mahkemelerde görülmesini yine biz sağladık. Vatandaşlarımızın şikayetler nedeniyle soruşturmaya uğramaması için lekelenmeme hakkını güçlendirdik. Vergi suçları, bilişim suçları, kamulaşma davaları gibi birçok alanda yeni istisas mahkemeleri kurduk.Adalet teşkilatımızın mali ve özlük haklarıyla ilgili beklentilerini karşıladık. Adalet personeline nöbet ücreti imkânı sunduk. Gelen talepler doğrultusunda hâkim ve savcılarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yaptık.Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız. Attığımız tüm bu adımların müspet yansımalarını farklı alanlarda görüyoruz. Adalette memnuniyet oranının yükselmesinin 21 yılın boşa gitmediğinin bir delili olarak görüyoruz.6 Şubat deprem felaketi sonrası adalet teşkilatımız süratle organize oldu. Bölgede bine yakın hakim ve savcı görevlendirildi. Deprem bölgesinde görev yapan Hakim ve savcılarımız ile personelimizi buradan canı gönülden tebrik ediyorum."Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var"Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum.

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recep tayyip erdoğan