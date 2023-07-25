https://sputniknews.com.tr/20230725/cin-disisleri-bakani-wang-yi-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1073976405.html
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye’yi ziyaret edecek
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye’yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin yarın... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T21:05+0300
2023-07-25T21:05+0300
2023-07-25T21:05+0300
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 Temmuz'da Türkiye’yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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wang yi, çin, türkiye, asya & pasifik
wang yi, çin, türkiye, asya & pasifik
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye’yi ziyaret edecek
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Dışişleri Bakanlığı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 Temmuz'da Türkiye’yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.