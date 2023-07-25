https://sputniknews.com.tr/20230725/cin-disisleri-bakani-wang-yi-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1073976405.html

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye’yi ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin yarın... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

wang yi

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türkiye

asya & pasifik

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 Temmuz'da Türkiye’yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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