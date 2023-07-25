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https://sputniknews.com.tr/20230725/cezayirde-orman-yanginlari-suruyor-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-34-yukseldi-1073935539.html
Cezayir’de orman yangınları sürüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 34 yükseldi
Cezayir’de orman yangınları sürüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 34 yükseldi
Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin 11 kentinde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34’e yükseldiğini duyurdu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T00:59+0300
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dünya
cezayir
orman yangını
afrika
kuzey afrika
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki 11 kentte meydana gelen orman yangınlarında 9 sivilin daha hayatını kaybettiği, böylece yaşamını yitirenlerin sayısının 34’e yükseldiği belirtildi.Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği vurgulandı.Cezayir'in kuzey kentlerinde dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele, 48 dereceyi geçen sıcak hava dalgası ve sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor. Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından bugün yapılan açıklamalarda, ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan orman yangınlarında 10’u asker olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiği, 25’i asker 51 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.Orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldıCezayir'in Becaya ve Cicel eyalet savcılıkları, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamalarda, Becaya ve Cicel Başsavcılıklarının, yangınların nedenlerinin araştırılması ve faillerin ortaya çıkarılması için ilk soruşturmanın açılması yönünde karar aldığı belirtildi.Suçun tespiti durumunda dosyanın başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi terör ve organize suçlarla mücadele birimine sevk edileceği kaydedildi.Meteoroloji Kurumu dün mevcut sıcak hava dalgasına ilişkin alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltmiş ve ülkede hava sıcaklığının 48 dereceyi aştığı ağır iklim koşulları yaşandığını kaydetmişti.Cezayir makamları, haftalardır devam eden sıcak hava dalgasının orman yangınlarına neden olabileceği endişesiyle yüksek alarm durumunun etkinleştirildiğini bildirmişti.Ülke yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde de 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklara tanık oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230724/rodostan-sonra-yunanistanin-korfu-adasinda-da-orman-yangini-1073903549.html
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cezayir, orman yangını, afrika, kuzey afrika
cezayir, orman yangını, afrika, kuzey afrika

Cezayir’de orman yangınları sürüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 34 yükseldi

00:59 25.07.2023 (güncellendi: 01:01 25.07.2023)
© İHA / STRCezayir’deki orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetti
Cezayir’deki orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA / STR
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Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin 11 kentinde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34’e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki 11 kentte meydana gelen orman yangınlarında 9 sivilin daha hayatını kaybettiği, böylece yaşamını yitirenlerin sayısının 34’e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği vurgulandı.
Cezayir'in kuzey kentlerinde dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele, 48 dereceyi geçen sıcak hava dalgası ve sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor.

Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından bugün yapılan açıklamalarda, ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan orman yangınlarında 10’u asker olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiği, 25’i asker 51 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.



Orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cezayir'in Becaya ve Cicel eyalet savcılıkları, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamalarda, Becaya ve Cicel Başsavcılıklarının, yangınların nedenlerinin araştırılması ve faillerin ortaya çıkarılması için ilk soruşturmanın açılması yönünde karar aldığı belirtildi.
Suçun tespiti durumunda dosyanın başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi terör ve organize suçlarla mücadele birimine sevk edileceği kaydedildi.
Meteoroloji Kurumu dün mevcut sıcak hava dalgasına ilişkin alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltmiş ve ülkede hava sıcaklığının 48 dereceyi aştığı ağır iklim koşulları yaşandığını kaydetmişti.
Cezayir makamları, haftalardır devam eden sıcak hava dalgasının orman yangınlarına neden olabileceği endişesiyle yüksek alarm durumunun etkinleştirildiğini bildirmişti.
Ülke yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde de 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklara tanık oluyor.

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