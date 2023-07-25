https://sputniknews.com.tr/20230725/bmgk-kutsal-kitaplara-yonelik-siddeti-uluslararasi-hukukun-ihlali-olarak-taniyan-tasariyi-kabul-1073976495.html
BMGK kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan tasarıyı kabul etti
BMGK kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan tasarıyı kabul etti
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T21:10+0300
2023-07-25T21:10+0300
2023-07-25T21:15+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060644872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72e8833b8fff14ae40bcdd2887ec34b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060644872_98:0:746:486_1920x0_80_0_0_83a96c2788ca9c3994eb16259b56fd0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
BMGK kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan tasarıyı kabul etti
21:10 25.07.2023 (güncellendi: 21:15 25.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.