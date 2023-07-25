https://sputniknews.com.tr/20230725/bist-100-endeksi-yuzde-46-yukseldi-yatirimcilara-uyari-geldi-temkinli-iyimserlik-gerekiyor-1073949564.html

BIST 100 endeksi yüzde 46 yükseldi, yatırımcılara uyarı geldi: 'Temkinli iyimserlik gerekiyor'

BIST 100 endeksi yüzde 46 yükseldi, yatırımcılara uyarı geldi: 'Temkinli iyimserlik gerekiyor'

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste 5. haftaya taşırken, analistler, genel seçimlerin ikinci turunun ardından endeksin yaklaşık... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T11:42+0300

2023-07-25T11:42+0300

2023-07-25T11:42+0300

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Türkiye'de seçim belirsizliklerinin sona ermesiyle başlayan "rallide" BIST 100 endeksi, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.Endeks, son 5 haftadır yükseliş eğiliminde hareket ederken, söz konusu performans, 31 Ekim-26 Aralık 2022'deki 9 haftalık serinin ardından en güçlü yükselişe işaret ediyor.Öte yandan, BIST 100 endeksinin son 4 haftadaki kapanışları da "haftalık kapanış rekoru" olarak kayıtlara geçti.Dolar bazlı incelendiğinde, genel seçimlerin ikinci turunun ardından BIST 100 endeksi, yaklaşık yüzde 8 yükselerek 229 puandan 250 puana çıktı. BIST 100 endeksi, dolar bazlı olarak son 4 haftadır yükseliş eğiliminde hareket etse de 250 puan seviyesi, 510 puanlık rekor seviyenin oldukça altında kalmaya devam ediyor.Söz konusu gelişmelerle ocak-mayıs döneminde yatırımcısını üzen BIST 100 endeksi, geçen hafta itibarıyla yıllık bazda yaklaşık yüzde 21 getiriye ulaşmasına karşın dolar bazlı bakıldığında yatırımcısına yaklaşık yüzde 16 kaybettirdi.Sektör bazlı incelendiğinde, yılbaşından bu yana en çok getiriyi yaklaşık yüzde 75 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı ve yüzde 61 ile spor sağladı. Ulaştırma sektörü, yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 57 kazandırdı.BIST 100 endeksinde yüzde 8,85 ile en yüksek ağırlığa sahip olan Türk Hava Yolları, bu dönemde yaklaşık yüzde 60 değer kazanarak endeksin lokomotifi olmayı sürdürdü.'Kar satışı hala masada'Analist Cüneyt Paksoy, yaptığı açıklamada, borsadaki yükselişin en önemli hikayesinin Türkiye'nin büyüme tarafında kalma çabası ile bu çabaya bilançoların hala destek vermesi olduğunu ifade ederek, "Dolar bazlı grafiklerdeki görece ucuzluğun devam etmesi ve enflasyona karşı yatırımcıların alternatif arayışının sürmesi, yukarı yönlü trendin başlıca sebebi." dedi.Son dönemde yabancı yatırımcıların borsaya ilgisinin tekrar artmaya başladığını aktaran Paksoy, son 5 haftada hisse senedi piyasasında 1,5 milyar dolar civarında yabancı sermaye girişi olduğunu ve yabancı takas oranının yüzde 30'lara yaklaştığını bildirdi.Paksoy, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin de (CDS) 450 baz puana kadar gerilemesinin önemini vurgulayarak, bu hafta ABD ve Avrupa'da açıklanacak para politikası kararları ile perşembe günü yurt içinde yapılması planlanan Enflasyon Raporu sunumundan alınacak mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.Her ne kadar arada kar satışları gelse de ana trendin yukarı yönlü ve bu trendin uzun süre devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu aktaran Paksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:Paksoy, bunlarla birlikte temkinli iyimserlik gerektiren bir haftaya girildiğini söyledi.Özellikle bankacılık endeksinin şu ana kadar sınırlı, sınai endeksinin ise BIST 100 endeksindeki yükselişe çok güçlü destek verdiğini ifade eden Paksoy, bankacılık endeksinin bu yükselişe destek vermesi için 6.000-6.200 bandını aşmasının önemli olduğunu vurguladı.'Hisse bazlı hisselerin ön planda olacağını düşünüyoruz'Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık da Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan 50,7 milyar dolar değerindeki mutabakat zaptı ve anlaşmalara dikkati çekerek, "Haberin yayınlanması ile geçen hafta salı günkü işlem gününde gerileyen endekste haftanın geri kalanında önemli yükselişler gerçekleşti." dedi.Ana senaryoları olan "öngörülebilirliğin arttığı çerçevede endekste yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği" düşüncelerinin hala geçerliliğini koruduğunu aktaran Dükkancık, şunları kaydetti:Dükkancık, teknik olarak bakıldığında, 6.800-7.100 bandının kısa vadede endekste bir "soluklanma bölgesi" olabileceğini düşündüklerini belirterek, bilanço döneminin de etkisiyle bu bölgede hisse değişimleri yaşanabileceğini, hızlın giden sektör ve şirketlerden görece geride kalanlara bir geçiş yaşanabileceğini söyledi.Olası geri çekilmelerde 6.300 ve 6.000 puan seviyelerini destek olarak takip edeceklerini aktaran Dükkancık, "Orta-uzun vadede dolar bazlı 225 puan (6.000 puan) üzerinde kalındıkça dolar bazında 300 puan (8.000-8.500) hedefte kalmaya devam edecek." dedi.

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borsa, borsa istanbul, uyarı, yatırım, türkiye