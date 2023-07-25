https://sputniknews.com.tr/20230725/benzine-buyuk-zam-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1073939549.html

Benzine büyük zam: Pompa satış fiyatlarına yansıdı

Benzine büyük zam: Pompa satış fiyatlarına yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında zam sürüyor. Benzine gelen 2 lira zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatı 36 TL'yi geçti. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T07:45+0300

2023-07-25T07:45+0300

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ekonomi

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

akaryakıt zammı

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ÖTV tutarının artırılmasıyla gelen zamların ardından akaryakıtta fiyat artışları devam ediyor. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselişe geçti.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira zam yapıldı. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt fiyatlarıBenzinin litre fiyatı İstanbul'da 34.05 liradan 36.05 liraya yükseldi.Benzinin litresi Ankara'da ortalama 36.54 liraya, İzmir'de ise 36.64 liraya satılıyor.Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230724/benzine-dev-zam-yolda-yarin-itibariyla-gecerli-olacak-1073892105.html

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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı