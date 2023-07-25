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Bakımevinde yaşanan şiddet olayı sonrası hastalar tahliye edildi
Bakımevinde yaşanan şiddet olayı sonrası hastalar tahliye edildi
Büyükçekmece'deki hastaya şiddet olayının gerçekleştiği engelli bakımevinin faaliyetlerine son verilmesinin ardından, burada hizmet alan vatandaşların güvenli... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T05:56+0300
2023-07-25T05:56+0300
türkiye
bakımevi
şiddet
tahliye
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, özel bakımevinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmesinin ardından, bakımevinde sevk işlemleri başladı.Gece saatlerine kadar devam eden sevk işlemleri sırasında polis ekiplerinin bakımevi ve çevresinde güvenlik önlemi aldığı, burada hizmet alan vatandaşların da ambulans ve özel araçlarla sevkinin gerçekleştiği görüldü.Ne olmuştu?İstanbul Valiliğince ilçede faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen hastaya şiddet olayının gerçekleştiği görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldığı ve bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiği bildirilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Valiliğince açılan idari soruşturmanın ardından harekete geçmiş, görüntülerde yer aldığı belirlenen şüpheli N.C'yi yakalayarak gözaltına almıştı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yapmış, özel bakımevinin, idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verilmişti:"Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
https://sputniknews.com.tr/20230724/bakanliktan-bakimevinde-hastalara-siddet-goruntuleriyle-ilgili-aciklama-suc-duyurusunda-bulunuldu-1073921538.html
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bakımevi, şiddet, tahliye
bakımevi, şiddet, tahliye

Bakımevinde yaşanan şiddet olayı sonrası hastalar tahliye edildi

05:56 25.07.2023
© İHA / AHMET UZUN-AW942374Bakımevi
Bakımevi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA / AHMET UZUN-AW942374
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Büyükçekmece'deki hastaya şiddet olayının gerçekleştiği engelli bakımevinin faaliyetlerine son verilmesinin ardından, burada hizmet alan vatandaşların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine başlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, özel bakımevinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmesinin ardından, bakımevinde sevk işlemleri başladı.
Gece saatlerine kadar devam eden sevk işlemleri sırasında polis ekiplerinin bakımevi ve çevresinde güvenlik önlemi aldığı, burada hizmet alan vatandaşların da ambulans ve özel araçlarla sevkinin gerçekleştiği görüldü.

Ne olmuştu?

İstanbul Valiliğince ilçede faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen hastaya şiddet olayının gerçekleştiği görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldığı ve bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiği bildirilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Valiliğince açılan idari soruşturmanın ardından harekete geçmiş, görüntülerde yer aldığı belirlenen şüpheli N.C'yi yakalayarak gözaltına almıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yapmış, özel bakımevinin, idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verilmişti:
"Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
Yaşlı çift , yaşlılar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
TÜRKİYE
Bakanlıktan bakımevinde hastalara şiddet görüntüleriyle ilgili açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu
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