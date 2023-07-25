https://sputniknews.com.tr/20230725/bakimevinde-yasanan-siddet-olayi-sonrasi-hastalar-tahliye-edildi-1073937937.html

Bakımevinde yaşanan şiddet olayı sonrası hastalar tahliye edildi

Bakımevinde yaşanan şiddet olayı sonrası hastalar tahliye edildi

Büyükçekmece'deki hastaya şiddet olayının gerçekleştiği engelli bakımevinin faaliyetlerine son verilmesinin ardından, burada hizmet alan vatandaşların güvenli... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T05:56+0300

2023-07-25T05:56+0300

2023-07-25T05:56+0300

türkiye

bakımevi

şiddet

tahliye

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, özel bakımevinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmesinin ardından, bakımevinde sevk işlemleri başladı.Gece saatlerine kadar devam eden sevk işlemleri sırasında polis ekiplerinin bakımevi ve çevresinde güvenlik önlemi aldığı, burada hizmet alan vatandaşların da ambulans ve özel araçlarla sevkinin gerçekleştiği görüldü.Ne olmuştu?İstanbul Valiliğince ilçede faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen hastaya şiddet olayının gerçekleştiği görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldığı ve bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiği bildirilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Valiliğince açılan idari soruşturmanın ardından harekete geçmiş, görüntülerde yer aldığı belirlenen şüpheli N.C'yi yakalayarak gözaltına almıştı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yapmış, özel bakımevinin, idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına ve hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verilmişti:"Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

https://sputniknews.com.tr/20230724/bakanliktan-bakimevinde-hastalara-siddet-goruntuleriyle-ilgili-aciklama-suc-duyurusunda-bulunuldu-1073921538.html

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