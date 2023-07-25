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https://sputniknews.com.tr/20230725/bakan-yumakli-kemer-haric-tum-yanginlar-kontrol-altinda-1073970715.html
Bakan Yumaklı: Kemer hariç tüm yangınlar kontrol altında
Bakan Yumaklı: Kemer hariç tüm yangınlar kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kemer hariç tüm yangınların kontrol altına alındığını belirterek, "Saat 20.00 itibariyle hava müdahalesi, havanın kararmasıyla... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T18:27+0300
2023-07-25T18:32+0300
ibrahim yumaklı
yangın
orman yangını
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kemer
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek devam eden söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıkdan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.Bakan Yumaklı, dün gece 21.08’de başlayan ve halen süren Kemer Değirmendere mevkiindeki yangınla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Dün bütün gün Manisa Saruhanlı’daki yangınla uğraştıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bazı küçük da olsa etkilenen yerleşim yerleri olmuştu. Bunun üzerine dün gece Kemer ve 4 yangın daha ilave oldu. Bunlar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Hatay Antakya, İzmir Kemalpaşa, Antalya Alanya’dır. Kemer hariç hepsinde kontrol sağlanmış dudumda. 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz, 600’e yakın çalışan arkadaşımızla birlikte, diğer kuruluşların makine ekipmanıyla yangına müdahalesi söz konusu. Bu topoğrafta biraz zorlu. Bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı haberini vermek üzereyken maalesef yangının özelliği gereği spor atma yangının içinden çıkan parçanın ormanlık alanın içine düşmesiyle yeni bir yangın başladı. Arkadaşlarımız halen o alanın yayılmaması için gerekli gayreti sarf ediyor” diye konuştu.'Şu an için herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok'Karasal olarak ulaşımın olmadığı yere bir bölümüne ulaşımın sağlandığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Karasal güç oraya ulaştı. Saat 20.00 itibariyle hava müdahalesi, havanın kararmasıyla, hava güçlerimin yere inmesiyle sona erecek. Ancak 5 gece görüş helikopterimiz buraya ulaşmak üzere, gece boyunca müdahalelerine devam edecekler. Yangın bir kanyon tabir ettiğimiz alanın içine hapsedilerek, söndürülmeye çalışılıyor. Büyük oranda bu başarılmıştı ama o yeniden başlatma işi tüm planları bozdu. Şuan için herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok. Olanlar içinde gereken tedbir alındı. Yaralı ya da can kaybımız yok. Yüksek hava sıcaklığı düşük nem var. Lehimize devam eden ise rüzgarın olmamasıdır" dedi.Bu zamana kadarki yangınların tamamında hızlı ve güçlü müdahale olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, “Vatandaşlarımız duyarlı olsun, yangınla ilgili urumu güvenlik güçlerine bindirsinler. 150 ile 200 hektar arasında bir yer yandı” diye konuştu.
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ibrahim yumaklı, yangın, orman yangını, kemer
ibrahim yumaklı, yangın, orman yangını, kemer

Bakan Yumaklı: Kemer hariç tüm yangınlar kontrol altında

18:27 25.07.2023 (güncellendi: 18:32 25.07.2023)
© AA / Antalya ValiliğiTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA / Antalya Valiliği
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kemer hariç tüm yangınların kontrol altına alındığını belirterek, "Saat 20.00 itibariyle hava müdahalesi, havanın kararmasıyla, hava güçlerinin yere inmesiyle sona erecek. Ancak 5 gece görüş helikopterimiz buraya ulaşmak üzere, gece boyunca müdahalelerine devam edecekler" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek devam eden söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıkdan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.
Bakan Yumaklı, dün gece 21.08’de başlayan ve halen süren Kemer Değirmendere mevkiindeki yangınla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Dün bütün gün Manisa Saruhanlı’daki yangınla uğraştıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bazı küçük da olsa etkilenen yerleşim yerleri olmuştu. Bunun üzerine dün gece Kemer ve 4 yangın daha ilave oldu. Bunlar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Hatay Antakya, İzmir Kemalpaşa, Antalya Alanya’dır. Kemer hariç hepsinde kontrol sağlanmış dudumda. 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz, 600’e yakın çalışan arkadaşımızla birlikte, diğer kuruluşların makine ekipmanıyla yangına müdahalesi söz konusu. Bu topoğrafta biraz zorlu. Bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı haberini vermek üzereyken maalesef yangının özelliği gereği spor atma yangının içinden çıkan parçanın ormanlık alanın içine düşmesiyle yeni bir yangın başladı. Arkadaşlarımız halen o alanın yayılmaması için gerekli gayreti sarf ediyor” diye konuştu.

'Şu an için herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok'

Karasal olarak ulaşımın olmadığı yere bir bölümüne ulaşımın sağlandığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Karasal güç oraya ulaştı. Saat 20.00 itibariyle hava müdahalesi, havanın kararmasıyla, hava güçlerimin yere inmesiyle sona erecek. Ancak 5 gece görüş helikopterimiz buraya ulaşmak üzere, gece boyunca müdahalelerine devam edecekler. Yangın bir kanyon tabir ettiğimiz alanın içine hapsedilerek, söndürülmeye çalışılıyor. Büyük oranda bu başarılmıştı ama o yeniden başlatma işi tüm planları bozdu. Şuan için herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok. Olanlar içinde gereken tedbir alındı. Yaralı ya da can kaybımız yok. Yüksek hava sıcaklığı düşük nem var. Lehimize devam eden ise rüzgarın olmamasıdır" dedi.

Bu zamana kadarki yangınların tamamında hızlı ve güçlü müdahale olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, “Vatandaşlarımız duyarlı olsun, yangınla ilgili urumu güvenlik güçlerine bindirsinler. 150 ile 200 hektar arasında bir yer yandı” diye konuştu.

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