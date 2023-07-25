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Bakan Tunç: Toplum düzeninin esası adalettir
Bakan Tunç: Toplum düzeninin esası adalettir
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplum düzeninin esasının adalet olduğunu belirterek, "Herkesin hak ettiğini hakkaniyetle alması barış ve huzur ortamını beraberinde... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T21:40+0300
2023-07-25T21:40+0300
türkiye
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
adalet bakanı
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşan Bakan Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca mesleğe kabul edilen hakim ve savcıların mesleğe ilk adımları nedeniyle birlikte olduklarını belirtti.Adaylık sürecini başarıyla tamamlayan 1102 hakim ve savcıya başarılarla dolu bir meslek hayatı dileyen Tunç, "Adaletin tecellisi yolunda ter dökmeyi tercih eden ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatleriyle millet adına hüküm verme makamına ulaşarak, onurlu bir mesleğin sahibi olan değerli hakim ve savcılarımızın katılımıyla yargı teşkilatımızın daha da güçleneceğine yürekten inanıyor, bu kutlu ve uzun yolda her birinize üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl yapılan kura töreninde, "ilk üçe giren hakim ve savcı adaylarının kuradan muaf tutularak istedikleri yerlere atanması" tavsiyesinde bulunduğunu anımsatan Tunç, bu yöndeki kanun değişikliğinin TBMM'de gerçekleştiğini, bugün, adli, idari yargı ile avukatlıktan geçenler olmak üzere her gruptaki ilk 3'e giren 15 hakim savcının istedikleri yeri tercih ettiğini bildirdi.Hukukun amacının ve hedefinin adalet olduğunu kaydeden Tunç, "Adalet ise haklıya hakkını vermektir. Hazreti Mevlana, adaleti 'her şeyi yerli yerine koymak' olarak tanımlamıştır. Eğer böyle olursa her şey yerini bulur" dedi.Hukukun, insan onurunu korumak için var olduğuna işaret eden Tunç, "Herkesin onurlu yaşamasının yanında başkasına zarar vermemesi ve nihayet haklıya hakkının teslim edilmesi hukukla mümkündür. Toplum düzeninin esası adalettir. Bizim inancımızda kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür. Herkesin hak ettiğini hakkaniyetle alması barış ve huzur ortamını beraberinde getirir" değerlendirmesinde bulundu.Yargının üç sac ayağını oluşturan hakim, savcı ve avukatların, hakkaniyete uygun olanı gerçekleştirmek için var olduğunu dile getiren Tunç, "Bugün yargı camiasına katılacak genç hakim ve savcılarımızın bu uğurda yorulmadan büyük bir aşk ve şevkle milletin adalete güvenini daha da arttırmak için fedakarca çalışacaklarından hiç şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.Türkiye'de her alanda olduğu gibi adalet alanında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir ilerleme gösterildiğini belirten Tunç, adalet teşkilatının teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılan modern fiziki imkanlara kavuştuğunu vurguladı.Bakan Tunç, yargı alanında yapılan reformlara ilişkin, şöyle konuştu:
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yılmaz tunç, adalet bakanlığı, adalet bakanı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
yılmaz tunç, adalet bakanlığı, adalet bakanı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

Bakan Tunç: Toplum düzeninin esası adalettir

21:40 25.07.2023
© Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplum düzeninin esasının adalet olduğunu belirterek, "Herkesin hak ettiğini hakkaniyetle alması barış ve huzur ortamını beraberinde getirir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşan Bakan Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca mesleğe kabul edilen hakim ve savcıların mesleğe ilk adımları nedeniyle birlikte olduklarını belirtti.
Adaylık sürecini başarıyla tamamlayan 1102 hakim ve savcıya başarılarla dolu bir meslek hayatı dileyen Tunç, "Adaletin tecellisi yolunda ter dökmeyi tercih eden ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatleriyle millet adına hüküm verme makamına ulaşarak, onurlu bir mesleğin sahibi olan değerli hakim ve savcılarımızın katılımıyla yargı teşkilatımızın daha da güçleneceğine yürekten inanıyor, bu kutlu ve uzun yolda her birinize üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl yapılan kura töreninde, "ilk üçe giren hakim ve savcı adaylarının kuradan muaf tutularak istedikleri yerlere atanması" tavsiyesinde bulunduğunu anımsatan Tunç, bu yöndeki kanun değişikliğinin TBMM'de gerçekleştiğini, bugün, adli, idari yargı ile avukatlıktan geçenler olmak üzere her gruptaki ilk 3'e giren 15 hakim savcının istedikleri yeri tercih ettiğini bildirdi.
Hukukun amacının ve hedefinin adalet olduğunu kaydeden Tunç, "Adalet ise haklıya hakkını vermektir. Hazreti Mevlana, adaleti 'her şeyi yerli yerine koymak' olarak tanımlamıştır. Eğer böyle olursa her şey yerini bulur" dedi.
Hukukun, insan onurunu korumak için var olduğuna işaret eden Tunç, "Herkesin onurlu yaşamasının yanında başkasına zarar vermemesi ve nihayet haklıya hakkının teslim edilmesi hukukla mümkündür. Toplum düzeninin esası adalettir. Bizim inancımızda kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür. Herkesin hak ettiğini hakkaniyetle alması barış ve huzur ortamını beraberinde getirir" değerlendirmesinde bulundu.
Yargının üç sac ayağını oluşturan hakim, savcı ve avukatların, hakkaniyete uygun olanı gerçekleştirmek için var olduğunu dile getiren Tunç, "Bugün yargı camiasına katılacak genç hakim ve savcılarımızın bu uğurda yorulmadan büyük bir aşk ve şevkle milletin adalete güvenini daha da arttırmak için fedakarca çalışacaklarından hiç şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de her alanda olduğu gibi adalet alanında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir ilerleme gösterildiğini belirten Tunç, adalet teşkilatının teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılan modern fiziki imkanlara kavuştuğunu vurguladı.
Bakan Tunç, yargı alanında yapılan reformlara ilişkin, şöyle konuştu:
"21 yılda ülkemiz sessiz devrim sayılabilecek reformlara sahne olmuş, Yargı Reformu Strateji Belgeleri, İnsan Hakları Eylem Planlarıyla konulan hedefler birer birer hayata geçirilmiş, insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engeller kaldırılmış, demokratik hukuk devleti ilkesi tahkim edilmiştir. Yine bu süreçte yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı güçlendirilmiş, yargı, belli kesimlerin arka bahçesi olmaktan çıkarılarak, vesayetçi yargı anlayışı yerine milletin yargısı haline getirilerek asli hüviyetine kavuşturulmuştur.
Geçen hafta yedinci yılını geride bıraktığımız 15 Temmuz darbe kalkışması karşısında daha ilk dakikalarda darbeci hainler hakkında soruşturmaları başlatan, gözaltı ve tutuklamaları gerçekleştiren, o karanlık gecede büyük bir kahramanlık gösteren yargı mensuplarımızın varlığına şahit olduk. Millet adına, milletin hak ve hukukunu koruma mücadelesi veren yargı mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar kendilerinden sonra gelen siz değerli genç meslektaşlarımıza önemli birer örnektirler."
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