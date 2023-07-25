Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
© İHA / CİHAN KİZİR-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
© İHA / CİHAN KİZİR-
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kısa çalışma ödeneğine ilişkin "3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından, 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasında, son 3 ayda 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından, 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi. Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması beklenmektedir. Yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz. Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3 ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından;— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 25, 2023
✅ 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi.
✅ Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin Kısa…
Yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecek
Bakan Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini de ifade etti.
Twitter üzerinden açıklama yapan Işıkhan, şunları yazdı:
‘Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda TÜRKİYE İŞ KURUMU hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler
‘Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda TÜRKİYE İŞ KURUMU hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 25, 2023
Vatandaşlarımız, Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler.
Hayırlı olsun. https://t.co/tEh7uF3O4o