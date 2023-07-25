https://sputniknews.com.tr/20230725/bakan-isikhandan-kisa-calisma-odenegi-aciklamasi-1073972293.html

Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kısa çalışma ödeneğine ilişkin "3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından, 3 aylık sürede 110 bin... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T19:11+0300

2023-07-25T19:11+0300

2023-07-25T19:11+0300

ekonomi

vedat işıkhan

kısa çalışma ödeneği

ödeme

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasında, son 3 ayda 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecekBakan Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini de ifade etti.Twitter üzerinden açıklama yapan Işıkhan, şunları yazdı:

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2023

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Sputnik Türkiye

vedat işıkhan, kısa çalışma ödeneği, ödeme