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Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kısa çalışma ödeneğine ilişkin "3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından, 3 aylık sürede 110 bin... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T19:11+0300
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ekonomi
vedat işıkhan
kısa çalışma ödeneği
ödeme
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasında, son 3 ayda 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecekBakan Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini de ifade etti.Twitter üzerinden açıklama yapan Işıkhan, şunları yazdı:
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vedat işıkhan, kısa çalışma ödeneği, ödeme
vedat işıkhan, kısa çalışma ödeneği, ödeme

Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

19:11 25.07.2023
© İHA / CİHAN KİZİR-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA / CİHAN KİZİR-
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kısa çalışma ödeneğine ilişkin "3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından, 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasında, son 3 ayda 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından, 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi. Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması beklenmektedir. Yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz. Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız."

Yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecek

Bakan Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini de ifade etti.
Twitter üzerinden açıklama yapan Işıkhan, şunları yazdı:
‘Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda TÜRKİYE İŞ KURUMU hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler
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