https://sputniknews.com.tr/20230725/bakan-ersoy-hedefimiz-antalyadaki-orman-yanginini-gun-icinde-kontrol-altina-almak-1073942236.html

Bakan Ersoy: Hedefimiz Antalya'daki orman yangınını gün içinde kontrol altına almak

Bakan Ersoy: Hedefimiz Antalya'daki orman yangınını gün içinde kontrol altına almak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan yangına 1050 personel, 200'den fazla araç, 10 uçak ve 22 helikopterle müdahale... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T09:48+0300

2023-07-25T09:48+0300

2023-07-25T09:48+0300

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orman yangını

kemer

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Ersoy, Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan yangına ilişkin Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Yangının hava karardıktan sonra başlaması nedeniyle hava müdahalesi yapılamadığını ifade eden Ersoy, yangının gece boyunca 100 hektara yayıldığını, sabaha kadar 20 hektarın daha eklenmesiyle 120 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.Günün ağarmasıyla havadan da müdahale başladığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gece bölgeye intikal ettiğini kaydederek, çalışmalara Antalya Valisi ve bakan yardımcılarıyla nezaret ettiklerini söyledi.Yangına müdahale için fazlasıyla ekip ve ekipmanlarının olduğunu dile getiren Ersoy, "Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması, herhangi bir yaralının olmaması. İnşallah en az hasarla, en az zayiatla bu yangını gün içerisinde kontrol altına alıp söndürmeyi amaçlıyoruz. Şu ana kadar bir yerleşim bölgesine sıçramış değil. İnşallah birkaç saat içinde kontrol altına alabilirsek hızlı bir şekilde soğutma çalışmalarına başlarız." diye konuştu.'Akdeniz çanağında bu süreci en iyi yöneten ülke Türkiye'Ersoy, Kemer Devlet Hastanesinin önlem amaçlı boşaltıldığını ancak polikliniklerin ayaktaki hastalara hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.Yangının çıkış nedeniyle ilgili soru üzerine Ersoy, şunları kaydetti:Bakan Ersoy'a, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Orman Genel Müdürü Bekir Karaca da eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20230725/antalya-ve-manisada-orman-yangini-hastane-ve-yerlesim-yerleri-tahliye-edildi-1073940289.html

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