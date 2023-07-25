https://sputniknews.com.tr/20230725/bakan-bayraktar-rosatom-baskani-lihavcev-ile-gorustu-1073982219.html

Bakan Bayraktar, Rosatom Başkanı Lihavçev ile görüştü

Bakan Bayraktar, Rosatom Başkanı Lihavçev ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ile bir araya geldi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T23:20+0300

2023-07-25T23:20+0300

2023-07-25T23:20+0300

türkiye

rosatom

rusya

türkiye

alparslan bayraktar

aleksey lihaçev

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile bir araya gelerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin güncel durumunu ele aldı.Twitter hesabından paylaşım yapan Bayraktar, "Rosatom Başkanı Sayın Aleksey Lihaçev ve heyetiyle bakanlığımızda bir araya geldik. Türkiye’nin yeni nesil enerjisi olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

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rosatom, rusya, türkiye, alparslan bayraktar, aleksey lihaçev, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)