https://sputniknews.com.tr/20230725/bakan-bayraktar-rosatom-baskani-lihavcev-ile-gorustu-1073982219.html
Bakan Bayraktar, Rosatom Başkanı Lihavçev ile görüştü
Bakan Bayraktar, Rosatom Başkanı Lihavçev ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ile bir araya geldi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T23:20+0300
2023-07-25T23:20+0300
2023-07-25T23:20+0300
türkiye
rosatom
rusya
türkiye
alparslan bayraktar
aleksey lihaçev
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile bir araya gelerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin güncel durumunu ele aldı.Twitter hesabından paylaşım yapan Bayraktar, "Rosatom Başkanı Sayın Aleksey Lihaçev ve heyetiyle bakanlığımızda bir araya geldik. Türkiye’nin yeni nesil enerjisi olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.
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rosatom, rusya, türkiye, alparslan bayraktar, aleksey lihaçev, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rosatom, rusya, türkiye, alparslan bayraktar, aleksey lihaçev, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
Bakan Bayraktar, Rosatom Başkanı Lihavçev ile görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ile bir araya geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile bir araya gelerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin güncel durumunu ele aldı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Bayraktar, "Rosatom Başkanı Sayın Aleksey Lihaçev ve heyetiyle bakanlığımızda bir araya geldik. Türkiye’nin yeni nesil enerjisi olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.