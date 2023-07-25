https://sputniknews.com.tr/20230725/bahceli-chpde-sinif-arkadasim-devam-etmezse-ekreme-karsi-ozgur-derim-1073971991.html

Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim

Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirerek, "Bir kongre konuşması havasındaydı... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T18:59+0300

2023-07-25T18:59+0300

2023-07-25T18:59+0300

devlet bahçeli

politika

ekrem imamoğlu

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

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Bahçeli, Meclis'te olağanüstü toplanan Genel Kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Olağanüstü toplantının TBMM'de kabul görmediğini belirten Bahçeli, "1 Ekim'de açılacak olan Meclis'e kadar, siyasi partilerin kendi faaliyetleri olacaktır. Onun için yararlı olduğu kanaatindeyim." dedi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını da değerlendiren Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu. O bakımdan kendi kendime sordum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, ekrem imamoğlu, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu