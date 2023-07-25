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Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim
Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirerek, "Bir kongre konuşması havasındaydı... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T18:59+0300
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Bahçeli, Meclis'te olağanüstü toplanan Genel Kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.Olağanüstü toplantının TBMM'de kabul görmediğini belirten Bahçeli, "1 Ekim'de açılacak olan Meclis'e kadar, siyasi partilerin kendi faaliyetleri olacaktır. Onun için yararlı olduğu kanaatindeyim." dedi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını da değerlendiren Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu. O bakımdan kendi kendime sordum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadelerini kullandı.
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devlet bahçeli, ekrem imamoğlu, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
devlet bahçeli, ekrem imamoğlu, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu

Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim

18:59 25.07.2023
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER - EMİR ERTEN - HÜSEYİN SAMET ÖKSÜZ-Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER - EMİR ERTEN - HÜSEYİN SAMET ÖKSÜZ-
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirerek, "Bir kongre konuşması havasındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadesini kullandı.
Bahçeli, Meclis'te olağanüstü toplanan Genel Kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Olağanüstü toplantının TBMM'de kabul görmediğini belirten Bahçeli, "1 Ekim'de açılacak olan Meclis'e kadar, siyasi partilerin kendi faaliyetleri olacaktır. Onun için yararlı olduğu kanaatindeyim." dedi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını da değerlendiren Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu. O bakımdan kendi kendime sordum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadelerini kullandı.
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