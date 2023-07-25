https://sputniknews.com.tr/20230725/ato-baskani-gursel-baran-is-arayanlarin-beklentisi-cok-yuksek-1073933968.html

ATO Başkanı Gürsel Baran: İş arayanların beklentisi çok yüksek

ATO Başkanı Gürsel Baran: İş arayanların beklentisi çok yüksek

Tüm sektörlerde istihdam edilecek nitelikli iş gücü eksikliği yaşandığını, ara eleman sıkıntısının kronik soruna dönüştüğünü söyleyen Ankara Ticaret Odası... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T00:13+0300

2023-07-25T00:13+0300

2023-07-25T00:13+0300

ekonomi

ankara ticaret odası (ato)

işçi

işsizlik

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Baran yaptığı yazılı açıklamada, teknoloji alanındaki ilerlemeyle tüm dünyada hızlı bir değişim yaşandığını, salgınla bu sürecin hızlandığını belirtti. Bu süreçte makineleşmeyle birlikte insanların iş hayatının dışında kalacağından endişe edildiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya, lokantadan otele kadar tüm sektörlerde istihdam edilecek nitelikli iş gücü eksikliği yaşandığını, ara eleman sıkıntısının kronik soruna dönüştüğünün altını çizerek, "İşveren, milyonlarca liralık yatırım yapıyor, işletme kuruyor ancak o işletmede istihdam edilecek insan bulma konusunda çaresiz kalıyor. Ara eleman konusu işletmeler için ana soruna dönüştü.” değerlendirmesinde bulundu.Türkiye’de özelleştirme çalışmalarıyla birlikte kamunun, reel sektörün faaliyet gösterebileceği alanlardan çekildiğine dikkati çeken Baran, kamunun istihdam deposu olduğu algısını yıkmadan reel sektörün işçi bulma sorununu çözmenin mümkün olmadığını ileri sürdü.Reel sektörün çalışan bulamamasının nedenlerinden birinin de kamunun uyguladığı ücret politikası olduğunu savunan Baran, şöyle devam etti:Baran, mesleki ve teknik eğitimin sevdirilmesi gerektiğine işaret ederek, çıraklık kültürünün önemine vurgu yaptı.Sığınmacılar konusunun tartışıldığını da hatırlatan Baran, özellikle bazı sektörlerde çalışan sığınmacıların oranının yüksekliğini, eleman bulamama sorununun çözülememesi durumunda sığınmacı istihdamın artabileceğini uyarısında bulundu.

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Sputnik Türkiye

ankara ticaret odası (ato), işçi, işsizlik