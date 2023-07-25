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ATO Başkanı Gürsel Baran: İş arayanların beklentisi çok yüksek
ATO Başkanı Gürsel Baran: İş arayanların beklentisi çok yüksek
Tüm sektörlerde istihdam edilecek nitelikli iş gücü eksikliği yaşandığını, ara eleman sıkıntısının kronik soruna dönüştüğünü söyleyen Ankara Ticaret Odası... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T00:13+0300
2023-07-25T00:13+0300
ekonomi
ankara ticaret odası (ato)
işçi
işsizlik
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Baran yaptığı yazılı açıklamada, teknoloji alanındaki ilerlemeyle tüm dünyada hızlı bir değişim yaşandığını, salgınla bu sürecin hızlandığını belirtti. Bu süreçte makineleşmeyle birlikte insanların iş hayatının dışında kalacağından endişe edildiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya, lokantadan otele kadar tüm sektörlerde istihdam edilecek nitelikli iş gücü eksikliği yaşandığını, ara eleman sıkıntısının kronik soruna dönüştüğünün altını çizerek, "İşveren, milyonlarca liralık yatırım yapıyor, işletme kuruyor ancak o işletmede istihdam edilecek insan bulma konusunda çaresiz kalıyor. Ara eleman konusu işletmeler için ana soruna dönüştü.” değerlendirmesinde bulundu.Türkiye’de özelleştirme çalışmalarıyla birlikte kamunun, reel sektörün faaliyet gösterebileceği alanlardan çekildiğine dikkati çeken Baran, kamunun istihdam deposu olduğu algısını yıkmadan reel sektörün işçi bulma sorununu çözmenin mümkün olmadığını ileri sürdü.Reel sektörün çalışan bulamamasının nedenlerinden birinin de kamunun uyguladığı ücret politikası olduğunu savunan Baran, şöyle devam etti:Baran, mesleki ve teknik eğitimin sevdirilmesi gerektiğine işaret ederek, çıraklık kültürünün önemine vurgu yaptı.Sığınmacılar konusunun tartışıldığını da hatırlatan Baran, özellikle bazı sektörlerde çalışan sığınmacıların oranının yüksekliğini, eleman bulamama sorununun çözülememesi durumunda sığınmacı istihdamın artabileceğini uyarısında bulundu.
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ankara ticaret odası (ato), işçi, işsizlik
ankara ticaret odası (ato), işçi, işsizlik

ATO Başkanı Gürsel Baran: İş arayanların beklentisi çok yüksek

00:13 25.07.2023
© AAAnkara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA
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Tüm sektörlerde istihdam edilecek nitelikli iş gücü eksikliği yaşandığını, ara eleman sıkıntısının kronik soruna dönüştüğünü söyleyen Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "“İş arayanların beklenti düzeyindeki yükseklik de ne yazık ki ülkemiz gerçekleriyle örtüşemiyor” ifadelerini kullandı.
Baran yaptığı yazılı açıklamada, teknoloji alanındaki ilerlemeyle tüm dünyada hızlı bir değişim yaşandığını, salgınla bu sürecin hızlandığını belirtti. Bu süreçte makineleşmeyle birlikte insanların iş hayatının dışında kalacağından endişe edildiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:
“Robotlar iş yapacağı için insanlar işsiz kalacak diye endişe ederken, nitelikli hatta niteliksiz iş gücü bulamaz hale geldik. İşverenler olarak bir araya geldiğimizde konuştuğumuz ilk konu istihdam edecek işçi bulamamak oluyor. Ara eleman olarak tabir edilen kadrolarda çalışacak kişi bulamamak ülkemizin tüm üretim ve hizmet potansiyelini olumsuz etkiliyor.”
Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya, lokantadan otele kadar tüm sektörlerde istihdam edilecek nitelikli iş gücü eksikliği yaşandığını, ara eleman sıkıntısının kronik soruna dönüştüğünün altını çizerek, "İşveren, milyonlarca liralık yatırım yapıyor, işletme kuruyor ancak o işletmede istihdam edilecek insan bulma konusunda çaresiz kalıyor. Ara eleman konusu işletmeler için ana soruna dönüştü.” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’de özelleştirme çalışmalarıyla birlikte kamunun, reel sektörün faaliyet gösterebileceği alanlardan çekildiğine dikkati çeken Baran, kamunun istihdam deposu olduğu algısını yıkmadan reel sektörün işçi bulma sorununu çözmenin mümkün olmadığını ileri sürdü.
Reel sektörün çalışan bulamamasının nedenlerinden birinin de kamunun uyguladığı ücret politikası olduğunu savunan Baran, şöyle devam etti:
“Çok düşük karlılık oranlarıyla faaliyet gösteren özel sektörümüzün ücretleri kamudaki bazı pozisyonların gerisinde kalıyor. İş arayanların beklenti düzeyindeki yükseklik de ne yazık ki ülkemiz gerçekleriyle örtüşemiyor.”
Baran, mesleki ve teknik eğitimin sevdirilmesi gerektiğine işaret ederek, çıraklık kültürünün önemine vurgu yaptı.
Sığınmacılar konusunun tartışıldığını da hatırlatan Baran, özellikle bazı sektörlerde çalışan sığınmacıların oranının yüksekliğini, eleman bulamama sorununun çözülememesi durumunda sığınmacı istihdamın artabileceğini uyarısında bulundu.
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