https://sputniknews.com.tr/20230725/asgari-ucret-desteginde-ayrintilar-belli-oldu-kimler-yararlanacak-1073939392.html

Asgari ücret desteğinde ayrıntılar belli oldu: Kimler yararlanacak?

Asgari ücret desteğinde ayrıntılar belli oldu: Kimler yararlanacak?

500 liraya çıkartılan asgari ücret desteğinin ayrıntıları netleşti. 6 ay süreyle uygulanacak asgari ücret desteğinden evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T07:22+0300

2023-07-25T07:22+0300

2023-07-25T07:22+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

destek

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Asgari ücretin 11 bin 402 liraya (brüt 13 bin 414 lira) yükselmesinin ardından 400 liralık asgari ücret desteği de 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 500 liraya çıktı. Özel sektöre verilen asgari ücret desteği SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan işçiler için temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında uygulanacak.SGK'ya başvuru gerekmiyorSabah'ın haberine göre, destekten yararlanmak için işletmenin SGK'ya başvuru yapması gerekmiyor. Destek işverenin çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteriyor. Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında sigortalı olarak çalışan, çırak, stajyer gibi kısmi sigortalı olarak çalışan işçiler için verilmeyecek.Bu yıl ilk defa SGK'da işyeri dosyası açtıranlar prime esas kazanç tutarına bakmadan, bildirilen tüm sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 16.66 lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda asgari ücret desteği verilecek. Sağlanacak destek nakit olarak değil işverenlerin ödeyeceği miktardan mahsup edilecek.Kimler yararlanamayacak?Sigortasız işçi çalıştıran, sahte sigortalı bildirimi yaptığı tespit edilenler, SGK'ya prim, idari para cezası, gecikme zammı borcu bulunan işverenler asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230724/emekli-olup-calismaya-devam-edenlerin-maaslarinda-kesinti-detayi-1073891291.html

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, destek