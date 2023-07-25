Antalya'nın 'Çoban Haritası' çıkartılıyor

© İHA İmecik Mahalle sakinlerinden Bekir Demir ulaşımın zor olduğu bölgelerde hayvancılık yapmanın da zor olduğunu söyledi. Demir, “Hayvanlarımızı rahat bir şekilde otlatabildiğimiz en uygun yer burası ancak burada hayvanlar için su sorunu yaşıyoruz. Kırsal kesimlerde hayvancılık faaliyeti yapmak çok zor. Gelir kaynağımızı hayvancılık olduğu için ihtiyaçlarımız çok oluyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ulaşımın zor olduğu bu bölgede bizleri bulup ulaştılar. İhtiyaçlarımızı yerinde dinlediler. Veteriner hekimler eşliğinde hayvanlarımızı ücretsiz muayene ettiler” diye konuştu.