https://sputniknews.com.tr/20230725/antalya-ve-manisada-orman-yangini-hastane-ve-yerlesim-yerleri-tahliye-edildi-1073940289.html

Kemer'de orman yangını sürüyor: Hastane ve yerleşim yerleri tahliye edildi

Kemer'de orman yangını sürüyor: Hastane ve yerleşim yerleri tahliye edildi

Antalya'nın Kemer ilçesi ve Manisa’daki orman yangınına müdahale sürüyor. Kemer'de tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı. Kemer Devlet... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T08:42+0300

2023-07-25T08:42+0300

2023-07-25T08:48+0300

türkiye

kemer

manisa

orman yangını

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.Ormanın sık ağaçların olduğu bölgede çıkan yangına, gece boyunca, 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi.Kemer Devlet Hastanesi tahliye edildiDumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gece boyunca çalışmaları bölgeden takip etti.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine geldiği öğrenildi.Günün ağarmasıyla havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.Bakan Yumaklı'dan açıklamaTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiğini bildirdi.Yumaklı, sosyal medya hesabından, Antalya'nın Kemer ilçesindeki yangına ilişkin paylaşımda bulundu.Çalışmalar için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiği bilgisini veren Yumaklı, "Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiperane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.Manisa'da orman yangınıManisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 5 dozer, Manisa ve İzmir büyükşehir belediyelerinden 18 itfaiye aracı, 13 su tankeri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığından 16 TOMA, 8 iş makinesi, 4 ambulans sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230724/antalyanin-kemer-ilcesinde-orman-yangini-cikti-1073932888.html

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