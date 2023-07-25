https://sputniknews.com.tr/20230725/amaci-keyifli-bir-yolculuk-bu-otobusun-icinde-siyaset-futbol-ve-kufurlu-konusmak-yasaktir-1073956559.html

Amacı keyifli bir yolculuk: 'Bu otobüsün içinde siyaset, futbol ve küfürlü konuşmak yasaktır'

Amacı keyifli bir yolculuk: 'Bu otobüsün içinde siyaset, futbol ve küfürlü konuşmak yasaktır'

Zonguldak’ta Özel Halk Otobüsünde otobüs şoförlüğü yapan 53 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Haşim Korkmaz, yolcularının ve kendisinin keyifli bir yolculuk... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T14:08+0300

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zonguldak

otobüs

futbol

yaşam

ses

video

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Zonguldak’ta Özel Halk Otobüsünde 102 Mahallesine otobüs seferi yapan 53 yaşındaki 3 çocuk babası otobüs şoförü Haşim Korkmaz, araç içerisinde artan siyaset, spor, yüksek ses ve küfürlü konuşmalara son vermek için fikir düşündü.Korkmaz son çare olarak eline aldığı kalemle bir kağıdın üzerine, ‘Araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasaktır’ yazısını yazarak, yolcu girişinin üstüne astı.Asılan yazıyla birlikte yolcular bu kurala uyarak araçta herhangi bir konuşma yapmamaya başladı.Kuralın uygulanmasıyla birlikte hem yolcular hemde otobüs şoförü Haşim Korkmaz, keyifli bir yolculuk yapmaya başladı.Konuyla ilgili açıklama yapan otobüs şoförü Korkmaz, “Bu araba toplu taşıma olduğu için yaptım. Vatandaşların yolculuk aşamasında kafasını dinlemesi için yaptım. Büyüklerimiz her zaman büyüktür. Hepte saygı duymuşumdur. Arabaya oturdukları zaman kargaşa münakaşa oluyor. Siyasettir, futboldur. Arabada çoluk çocuk oluyor. Mecbur kaldık yazmak için. şuanda herkesin hoşuna gidiyor. Artık siyaset futbol konuşan olmuyor. Yolcularımız da memnun benimde kafa. Rahat. Yanlış anlamayın 18 saat direksiyon sallıyorum. Sabah 06.00’dan gece 12.00’ye kadar. Daha doğrusu herkesten anlayış bekliyorum. Benimde halkım güzel insanlarla karşılaşmak” dedi.

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Amacı keyifli bir yolculuk: 'Bu otobüsün içinde siyaset, futbol ve küfürlü konuşmak yasaktır' Amacı keyifli bir yolculuk: 'Bu otobüsün içinde siyaset, futbol ve küfürlü konuşmak yasaktır' 2023-07-25T14:08+0300 true PT1M11S

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zonguldak, otobüs, futbol, ses, video, видео