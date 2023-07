https://sputniknews.com.tr/20230725/akbelen-ormani-savunmasindan-avukat-atal-limak-ve-ictas-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacagiz-1073978726.html

Akbelen Ormanı savunmasından avukat Atal: Limak ve İçtaş hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Çevreci avukat İsmail Hakkı Atal, Muğla Milas’taki termik santral için genişletilmek istenen kömür sahası içinde kalan Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimi... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

Muğla Milas’taki termik santral için genişletilmek istenen kömür sahası içinde kalan Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine çevreciler ve bölge halkı direnmeye devam ediyor.Çevreci avukat İsmail Hakkı Atal, gelişmeleri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Atal, "Dün gözaltına alınmıştım, şu anda da Muğla İdare Mahkemesi’nin önündeyim ve bir daha açtık. Dün yapmış oldukları her şey hukuksuz. Gözaltı kararı olmaksızın beni yani bir avukatı gözaltına alıyorlar. Avukatlık kanununa göre kolluk kuvvetleri avukatın üzerini bile arayamazlar ancak suçüstü olacak, savcılık talimatı olacak ve savcılığın da soruşturma yapabilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alması gerekiyor. Türkiye, yönetim krizinde olduğundan dolayı her yerde savcı ve hakim de dahil olmak üzere liyakatsiz kadrolarla dolu olduğundan savcıların ne yapmaları gerektiğinden haberleri yok. Jandarma’ya, avukatım gözaltına alamazsınız diyorum, savcının talimatı var diyor. Onun böyle bir talimat vermeye yetkisi yok ki" dedi.5 saat gözaltında tutulduklarını, fakat sonrasında savcı kararının kendilerine gösterilmediğini kaydeden Atal, "Çünkü yok. Adalet Bakanlığı ve Jandarma genel Komutanlığı’na tazminat davası açacağım ki bir daha başka bir avukata bunu yapamasınlar. Türkiye’de kanunsuz ve hukuksuzluk kural oldu, hukuk ve kanuna uymak istisna oldu. Kanuna uyulmasını sağlamakla görevli olan ne savcısı ne hakimi ne de polisi yapıyor çünkü her taraf liyakatsiz ve bilgisiz kadrolarla dolu. Bizim yaptığımız Anayasal haklarımızı korumak ama onlara göre kolluk kuvvetlerine biz mukavemet etmişiz. Nöbet alanına fiziki müdahale yapmadılar, ormanın içerisinde Jandarma koridoru oluşturup ormancıların, ağaç kesimini yapmaları için ortama sağladılar. İkizköylüler, 'Ağaç kesim seslerini duymak istemiyoruz, içimiz parçalanıyor' dediler" ifadelerini kullandı.'Anayasal suç'Bununla birlikte 2021 yılında ağaç kesiminin başlamasından birkaç saat sonra açtıkları davanın dosyasında yürütmenin durdurulması talebinde bulunduklarını ve bu talebe hukuki bir dayanak oluşturmak adına içeriden görüntü almak istediklerini anımsatan Atal, şöyle devam etti: "Anayasa’nın 169. maddesi bize bu hakkı veriyor, devlete ve yurttaşlara ormanları koruma görevi veriyor. Bu sadece yurttaşlar açısından bir hak değil aynı zamanda bir görev. Eğer biz ormanı korumazsak yurttaşlık görevimizi yerine getirmemiş ve suç işlemiş oluruz. Eğer size burayı kapatma emri verildiyse bu kanunsuz bir emirdir, üstünüzden yazılı talimat almanız gerekiyor, ben avukatım dememe rağmen savcı talimatı var diyerek gözaltına aldılar. Türkiye’de kanunlar ve yasalar uygulanmıyor. Türkiye adım adım çok kaotik bir sürece evriliyor. Limak ve İçtaş patronları hakkında Anayasa’nın 3. maddesindeki ‘devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’tan savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."

