https://sputniknews.com.tr/20230725/ak-partili-belediye-baskani-hayatini-kaybetti-1073944805.html

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kürsüde konuşan Erzurum’un Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda fenalaşıp yere yığılmıştı. Düştüğü esnada... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T11:06+0300

2023-07-25T11:06+0300

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türkiye

ak parti

belediye başkanı

vefat

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Hınıs'ta kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı. Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Başkan Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapılmıştı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Erdoğan Eren sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.

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ak parti, belediye başkanı, vefat