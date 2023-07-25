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AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kürsüde konuşan Erzurum’un Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda fenalaşıp yere yığılmıştı. Düştüğü esnada... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
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ak parti
belediye başkanı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Hınıs'ta kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı. Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Başkan Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapılmıştı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Erdoğan Eren sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.
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ak parti, belediye başkanı, vefat
ak parti, belediye başkanı, vefat

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

11:06 25.07.2023
© İHA / İHA-AW942447Erdoğan Eren
Erdoğan Eren - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA / İHA-AW942447
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kürsüde konuşan Erzurum’un Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda fenalaşıp yere yığılmıştı. Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Eren'e olay yerinde ilk müdahale yapılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 10 gündür tedavi altında olan Eren bu sabah hayatını kaybetti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Hınıs'ta kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı.
Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Başkan Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapılmıştı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.
10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Erdoğan Eren sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.
Ailesinin çalıştığı tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
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