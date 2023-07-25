https://sputniknews.com.tr/20230725/acil-serviste-etrafa-ates-acti-5-yarali-1073980636.html

Acil serviste etrafa ateş açtı: 5 yaralı

Acil serviste etrafa ateş açtı: 5 yaralı

Rize’de bulunan devlet hastanesinin acil servisinde bir şahsın rastgele ateş açması sonucu aralarında polis ve jandarmanın bulunduğu 5 kişi yaralandı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T22:36+0300

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türkiye

ateş açmak

acil servis

rize

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Rize'de acil serviste bir kişinin etrafa silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş etti. Aralarında bir polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan şüpheli, polis tarafından çevredekilerin de yardımıyla yakalandı.Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

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ateş açmak, acil servis, rize