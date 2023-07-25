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Acil serviste etrafa ateş açtı: 5 yaralı
Acil serviste etrafa ateş açtı: 5 yaralı
Rize’de bulunan devlet hastanesinin acil servisinde bir şahsın rastgele ateş açması sonucu aralarında polis ve jandarmanın bulunduğu 5 kişi yaralandı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
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ateş açmak
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Rize'de acil serviste bir kişinin etrafa silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş etti. Aralarında bir polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan şüpheli, polis tarafından çevredekilerin de yardımıyla yakalandı.Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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ateş açmak, acil servis, rize
ateş açmak, acil servis, rize

Acil serviste etrafa ateş açtı: 5 yaralı

22:36 25.07.2023 (güncellendi: 22:37 25.07.2023)
© İHARize Devlet Hastanesi
Rize Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA
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Rize’de bulunan devlet hastanesinin acil servisinde bir şahsın rastgele ateş açması sonucu aralarında polis ve jandarmanın bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Rize'de acil serviste bir kişinin etrafa silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş etti. Aralarında bir polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan şüpheli, polis tarafından çevredekilerin de yardımıyla yakalandı.
Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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