https://sputniknews.com.tr/20230725/acil-serviste-etrafa-ates-acti-5-yarali-1073980636.html
Acil serviste etrafa ateş açtı: 5 yaralı
Acil serviste etrafa ateş açtı: 5 yaralı
Rize’de bulunan devlet hastanesinin acil servisinde bir şahsın rastgele ateş açması sonucu aralarında polis ve jandarmanın bulunduğu 5 kişi yaralandı. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:36+0300
2023-07-25T22:36+0300
2023-07-25T22:37+0300
türkiye
ateş açmak
acil servis
rize
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Rize'de acil serviste bir kişinin etrafa silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş etti. Aralarında bir polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan şüpheli, polis tarafından çevredekilerin de yardımıyla yakalandı.Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
türkiye
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ateş açmak, acil servis, rize
ateş açmak, acil servis, rize
Acil serviste etrafa ateş açtı: 5 yaralı
22:36 25.07.2023 (güncellendi: 22:37 25.07.2023) Abone ol
Rize’de bulunan devlet hastanesinin acil servisinde bir şahsın rastgele ateş açması sonucu aralarında polis ve jandarmanın bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Rize'de acil serviste bir kişinin etrafa silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş etti. Aralarında bir polis ve jandarmanın da bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan şüpheli, polis tarafından çevredekilerin de yardımıyla yakalandı.
Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.