https://sputniknews.com.tr/20230725/abd-ukraynaya-nano-dronelar-iceren-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-gonderecek-1073946458.html
ABD, Ukrayna'ya nano-drone'lar içeren yeni bir askeri yardım paketi gönderecek
ABD, Ukrayna'ya nano-drone'lar içeren yeni bir askeri yardım paketi gönderecek
AP haber ajansı, ABD’nin Ukrayna’ya gönderilmesi için 400 milyon dolar, nano-drone’lar ve HIMARS roketleri içeren yeni bir askeri yardım paketi hazırladığını... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T11:21+0300
2023-07-25T11:21+0300
2023-07-25T11:21+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
yardım
askeri yardım
himars
füze
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AP haber ajansının ismini vermediği üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna için 400 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi hazırladığı belirtiliyor.Söz konusu yardımın Ukrayna’ya, Biden’ın her seferinde Kongre’nin onayını almasına gerek kalmadan Ukrayna’ya yardım etmesine olanak veren bir plan ile gönderileceği kaydedildi.Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan yardım paketi içerisinde; Hornet nano-drone’ları, uzun menzilli HIMARS roketleri, havadan karaya fırlatılan Hydra-70 füzeleri, uçaksavar Stringer ve Javelin roket sistemleri, Stryker tipi zırhlı araçlar, havan topu mermileri ve ateşli silahlar için 28 milyon mermi yer aldığı belirtiliyor.Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından Kiev’e 40.5 milyar dolar yardım yapılmasına onay vermişti, şimdiye dek bu yardımların 17 milyar dolarının Ukrayna hükümetine sağlandığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230724/abd-disisleri-ukraynaya-karsi-taarruz-icin-gereken-her-sey-verdik-1073930330.html
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abd, joe biden, yardım, askeri yardım, himars, füze
abd, joe biden, yardım, askeri yardım, himars, füze
ABD, Ukrayna'ya nano-drone'lar içeren yeni bir askeri yardım paketi gönderecek
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AP haber ajansı, ABD’nin Ukrayna’ya gönderilmesi için 400 milyon dolar, nano-drone’lar ve HIMARS roketleri içeren yeni bir askeri yardım paketi hazırladığını yazdı.
AP haber ajansının ismini vermediği üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna için 400 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi hazırladığı belirtiliyor.
Söz konusu yardımın Ukrayna’ya, Biden’ın her seferinde Kongre’nin onayını almasına gerek kalmadan Ukrayna’ya yardım etmesine olanak veren bir plan ile gönderileceği kaydedildi.
Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan yardım paketi içerisinde; Hornet nano-drone’ları, uzun menzilli HIMARS roketleri, havadan karaya fırlatılan Hydra-70 füzeleri, uçaksavar Stringer ve Javelin roket sistemleri, Stryker tipi zırhlı araçlar, havan topu mermileri ve ateşli silahlar için 28 milyon mermi yer aldığı belirtiliyor.
Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından Kiev’e 40.5 milyar dolar yardım yapılmasına onay vermişti, şimdiye dek bu yardımların 17 milyar dolarının Ukrayna hükümetine sağlandığı biliniyor.