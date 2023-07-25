https://sputniknews.com.tr/20230725/abd-ukraynaya-nano-dronelar-iceren-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-gonderecek-1073946458.html

ABD, Ukrayna'ya nano-drone'lar içeren yeni bir askeri yardım paketi gönderecek

ABD, Ukrayna'ya nano-drone'lar içeren yeni bir askeri yardım paketi gönderecek

AP haber ajansı, ABD’nin Ukrayna’ya gönderilmesi için 400 milyon dolar, nano-drone’lar ve HIMARS roketleri içeren yeni bir askeri yardım paketi hazırladığını... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T11:21+0300

2023-07-25T11:21+0300

2023-07-25T11:21+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

yardım

askeri yardım

himars

füze

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AP haber ajansının ismini vermediği üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna için 400 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi hazırladığı belirtiliyor.Söz konusu yardımın Ukrayna’ya, Biden’ın her seferinde Kongre’nin onayını almasına gerek kalmadan Ukrayna’ya yardım etmesine olanak veren bir plan ile gönderileceği kaydedildi.Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan yardım paketi içerisinde; Hornet nano-drone’ları, uzun menzilli HIMARS roketleri, havadan karaya fırlatılan Hydra-70 füzeleri, uçaksavar Stringer ve Javelin roket sistemleri, Stryker tipi zırhlı araçlar, havan topu mermileri ve ateşli silahlar için 28 milyon mermi yer aldığı belirtiliyor.Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından Kiev’e 40.5 milyar dolar yardım yapılmasına onay vermişti, şimdiye dek bu yardımların 17 milyar dolarının Ukrayna hükümetine sağlandığı biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230724/abd-disisleri-ukraynaya-karsi-taarruz-icin-gereken-her-sey-verdik-1073930330.html

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abd, joe biden, yardım, askeri yardım, himars, füze