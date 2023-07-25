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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/abd-ukraynaya-nano-dronelar-iceren-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-gonderecek-1073946458.html
ABD, Ukrayna'ya nano-drone'lar içeren yeni bir askeri yardım paketi gönderecek
ABD, Ukrayna'ya nano-drone'lar içeren yeni bir askeri yardım paketi gönderecek
AP haber ajansı, ABD’nin Ukrayna’ya gönderilmesi için 400 milyon dolar, nano-drone’lar ve HIMARS roketleri içeren yeni bir askeri yardım paketi hazırladığını... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T11:21+0300
2023-07-25T11:21+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
yardım
askeri yardım
himars
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AP haber ajansının ismini vermediği üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna için 400 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi hazırladığı belirtiliyor.Söz konusu yardımın Ukrayna’ya, Biden’ın her seferinde Kongre’nin onayını almasına gerek kalmadan Ukrayna’ya yardım etmesine olanak veren bir plan ile gönderileceği kaydedildi.Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan yardım paketi içerisinde; Hornet nano-drone’ları, uzun menzilli HIMARS roketleri, havadan karaya fırlatılan Hydra-70 füzeleri, uçaksavar Stringer ve Javelin roket sistemleri, Stryker tipi zırhlı araçlar, havan topu mermileri ve ateşli silahlar için 28 milyon mermi yer aldığı belirtiliyor.Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından Kiev’e 40.5 milyar dolar yardım yapılmasına onay vermişti, şimdiye dek bu yardımların 17 milyar dolarının Ukrayna hükümetine sağlandığı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230724/abd-disisleri-ukraynaya-karsi-taarruz-icin-gereken-her-sey-verdik-1073930330.html
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abd, joe biden, yardım, askeri yardım, himars, füze
abd, joe biden, yardım, askeri yardım, himars, füze

ABD, Ukrayna'ya nano-drone'lar içeren yeni bir askeri yardım paketi gönderecek

11:21 25.07.2023
ABD ordusu-koronavirüs
ABD ordusu-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
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AP haber ajansı, ABD’nin Ukrayna’ya gönderilmesi için 400 milyon dolar, nano-drone’lar ve HIMARS roketleri içeren yeni bir askeri yardım paketi hazırladığını yazdı.
AP haber ajansının ismini vermediği üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Joe Biden yönetiminin Ukrayna için 400 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi hazırladığı belirtiliyor.
Söz konusu yardımın Ukrayna’ya, Biden’ın her seferinde Kongre’nin onayını almasına gerek kalmadan Ukrayna’ya yardım etmesine olanak veren bir plan ile gönderileceği kaydedildi.
Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan yardım paketi içerisinde; Hornet nano-drone’ları, uzun menzilli HIMARS roketleri, havadan karaya fırlatılan Hydra-70 füzeleri, uçaksavar Stringer ve Javelin roket sistemleri, Stryker tipi zırhlı araçlar, havan topu mermileri ve ateşli silahlar için 28 milyon mermi yer aldığı belirtiliyor.
Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından Kiev’e 40.5 milyar dolar yardım yapılmasına onay vermişti, şimdiye dek bu yardımların 17 milyar dolarının Ukrayna hükümetine sağlandığı biliniyor.
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
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