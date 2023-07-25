https://sputniknews.com.tr/20230725/9-hektar-ormani-yakan-sigara-izmaritini-atan-kisi-tutuklandi-1073952412.html
9 hektar ormanı yakan sigara izmaritini atan kişi tutuklandı
9 hektar ormanı yakan sigara izmaritini atan kişi tutuklandı
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 9 hektar alan küle döndü. Yangını, atılan sigara izmaritinin başlattığı belirlendi. İzmariti attığı... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T12:24+0300
2023-07-25T12:24+0300
2023-07-25T12:24+0300
türkiye
orman yangını
muğla
seydikemer
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında 9 hektar alan zarar gördü. Yangının sigara izmaritinin başlattığı belirlenirken, gözaltına alınan İsmail Akkaya tutuklandı.Seydikemer'in Kumluova Mahallesi'ndeki makilikte, 23 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel alevlere müdahale etti.Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Mücadele Araçları (TOMA), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler de destek verdi.Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı. Rüzgarın şiddetini artırması ile geniş alana yayılan yangın, 12 saat sonra, saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230725/antalya-ve-manisada-orman-yangini-hastane-ve-yerlesim-yerleri-tahliye-edildi-1073940289.html
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orman yangını, muğla, seydikemer
orman yangını, muğla, seydikemer
9 hektar ormanı yakan sigara izmaritini atan kişi tutuklandı
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 9 hektar alan küle döndü. Yangını, atılan sigara izmaritinin başlattığı belirlendi. İzmariti attığı belirlenen İsmail Akkaya, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında 9 hektar alan zarar gördü. Yangının sigara izmaritinin başlattığı belirlenirken, gözaltına alınan İsmail Akkaya tutuklandı.
Seydikemer'in Kumluova Mahallesi'ndeki makilikte, 23 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel alevlere müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Mücadele Araçları (TOMA), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler de destek verdi.
Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı. Rüzgarın şiddetini artırması ile geniş alana yayılan yangın, 12 saat sonra, saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.