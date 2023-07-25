https://sputniknews.com.tr/20230725/9-hektar-ormani-yakan-sigara-izmaritini-atan-kisi-tutuklandi-1073952412.html

9 hektar ormanı yakan sigara izmaritini atan kişi tutuklandı

9 hektar ormanı yakan sigara izmaritini atan kişi tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 9 hektar alan küle döndü. Yangını, atılan sigara izmaritinin başlattığı belirlendi. İzmariti attığı... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T12:24+0300

2023-07-25T12:24+0300

2023-07-25T12:24+0300

türkiye

orman yangını

muğla

seydikemer

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında 9 hektar alan zarar gördü. Yangının sigara izmaritinin başlattığı belirlenirken, gözaltına alınan İsmail Akkaya tutuklandı.Seydikemer'in Kumluova Mahallesi'ndeki makilikte, 23 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel alevlere müdahale etti.Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Mücadele Araçları (TOMA), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler de destek verdi.Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı. Rüzgarın şiddetini artırması ile geniş alana yayılan yangın, 12 saat sonra, saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230725/antalya-ve-manisada-orman-yangini-hastane-ve-yerlesim-yerleri-tahliye-edildi-1073940289.html

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muğla

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