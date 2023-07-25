7 aylık çalışan banka taksitini ödemedi, işverenin tüm hesaplarının haczedilmesine karar verildi

"Bakın Balıkesir’de gerçekleşen olay bir iş insanının nasıl kâbusu haline gelmiş. Tarafların itibarlarına zarar vermemek için kurguyla, kişi adlarını değiştirerek anlatmaya çalışayım. Balıkesir’de ambalaj işiyle uğraşan Ahmet K. geçtiğimiz çarşamba günü çalıştığı bankadaki görevli tarafından aranır. Bankacı telefonda aynen şu bilgileri aktarır: Ahmet Bey firmanızın güncel durumunu değerlendirip yeni bir kredi çalışması yapmak istedik. Konuya ilgili çalışmalarımız sırasında fark ettik ki sizin firma hesaplarınıza, araçlarınıza haciz işlemi uygulanmış. Ahmet K. çok şaşırır. Ödemediği herhangi bir borcu bulunmadığını, banka hesaplarının bakiyeli olduğunu, mutlaka bir yanlışlık bulunduğunu aktarır. Bankacı çok emindir: - Yok, Ahmet Bey. Gerekli tüm kontrolleri yaptık. Lütfen siz de araştırın. Ahmet K. telaşlanır. Önemli iş bağlantıları gerçekleştirmek üzeredir. İhracat işlemleri, kredi başvuruları vs o sırada uğraş verdiği tüm çalışmalar heba olmak üzeredir. Acaba bu haciz işlemini kim, hangi gerekçe ile yapmıştır, araştırmaya girişir. Avukatını, muhasebecisini arar. Küçük bir araştırma sonrasında öğrendikleri karşısında şoke olur. Adeta çıldırır. Tüm yaşananların sebebi 7 aydır şirketinde çalışan Hasan’ın ödemediği 10 bin liralık banka taksitidir. Hasan bankadan taksitli kredi almıştır. Annesi de kendisine kefil olmuştur. Ödemediği taksitler 10 bin TL olunca banka önce Hasan’ın annesinden tahsil etmek ister. Ancak anneden herhangi bir tahsilat yapamaz. Banka avukatları aracılığı ile Hasan’ın çalıştığı yer olan Ahmet K’nın firmasına tebligat gönderir. Bunu da UETS aracılığı ile yaparlar. Ahmet K. KOSGEB kredisine başvuru için zorunlu tutulan UETS sistemine kayıt olmuştur. Banka avukatlık bürosu aracılığı ile Ahmet K.’ya ocak ayında icra dosyasından tebligat gönderip Hasan D.’nin maaşının yüzde 25’inin borcuna karşılık icra dosyasına ödenmesini istemiştir. Ancak konuyla ilgili mesajları fark etmeyen, UETS sistemini de kontrol etmeyen Ahmet K. söz konusu tebligatı dikkate almamıştır. Bunun üzerine avukatlık bürosu icra iflas kanununa göre Ahmet K.’yı sorumlu tutup onun malvarlığına icra işlemi uygulanmasını talep eder. İcra Dairesi de Ahmet K’nın tüm hesap ve araçlarının haczedilmesine karar verir."