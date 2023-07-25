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https://sputniknews.com.tr/20230725/2-el-arac-satisinda-yeni-onlem-geliyor-1073943281.html
2. el araç satışında yeni önlem geliyor
2. el araç satışında yeni önlem geliyor
2. el araçların sıfır kilometre araç fiyatlarını aşmasını engelleyen düzenlemelerin takibine yönelik bir bilgisayar yazılımı hazırlanıyor. Araç devir işlemleri... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T10:38+0300
2023-07-25T10:38+0300
ekonomi
ikinci el
ikinci el otomobil
araç
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Ticaret Bakanlığı geçen haftalarda, 2. el araç ilan fiyatlarının, sıfırı araç fiyatlarını geçemeyeceğine yönelik bir düzenleme hazırladı. Bakanlık aynı günlerde, 2022'de çıkarılan ve kamuoyunda '6+6' olarak anılan ikinci el araç düzenlemesinde de güncellemeye gitti. Habertürk'ün haberine göre, hem kurumların hem de şahısların yaptığı 2. el araç satışlarında, 6 ay ve 6 bin kilometre şartı aranacak. Bu kapsamda, bu 2 şart sağlanmadan 2. el araç satışı yapılamayacak.Her iki düzenlemenin ortak amacı, 2. elde vergisiz kazancı ortadan kaldırarak, otomobilin bir yatırım aracı olarak görülmesini engellemek olarak açıklanabilir.Devirde engelleme zorluğuFakat, her ne kadar ilan sitelerinde düzenlemeye aykırı 2. el araç ilanı sayısı 20 binden 7 bin adede düşse de araçların devir işlemlerinin yapıldığı noterler ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor.Dolayısı ile, ilan fiyatı sıfır kilometre araçtan düşük olan bir 2. el bir aracın, noterde sıfır kilometre araçtan daha pahalı olacak şekilde devrinin yapılmasını engelleyecek bir durumun olmadığı söylenebilir.Yazılım hazırlanıyor2. el araç sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye Noterler Birliği ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir bilgisayar yazılımı hazırlanıyor.Bu yazılım sayesinde, araç devir işlemleri sırasında, '6+6' düzenlemesinin takibi yapılabilecek. Ayrıca, kişilerin bir yıl içerisinde yaptıkları satışlarda noterler tarafından görülecek ve gerekirse araç satış işlemi engellenecek.Yani özetle, ikinci el araç piyasasına yönelik yapılan uygulamaların tümüne aykırı durumlar noterler tarafından anında görülerek araç devir işlemleri gerek görüldüğü durumlarda yapılmayacak.Hazırlanan yazılımın Ağustos ayı başında devreye alınmasını planlandığını da aktaralım. Sektör kaynakları, söz konusu yazılımın detaylarının önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklama ile netleşeceğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230725/duzenleme-sonrasi-arac-piyasasi-tamamen-degisti-yuzde-75i-silindi-1073939942.html
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ikinci el, ikinci el otomobil, araç
ikinci el, ikinci el otomobil, araç

2. el araç satışında yeni önlem geliyor

10:38 25.07.2023
© AA2. el
2. el - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA
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2. el araçların sıfır kilometre araç fiyatlarını aşmasını engelleyen düzenlemelerin takibine yönelik bir bilgisayar yazılımı hazırlanıyor. Araç devir işlemleri sırasında, '6+6' düzenlemesinin takibi yapılabilecek.
Ticaret Bakanlığı geçen haftalarda, 2. el araç ilan fiyatlarının, sıfırı araç fiyatlarını geçemeyeceğine yönelik bir düzenleme hazırladı.
Bakanlık aynı günlerde, 2022'de çıkarılan ve kamuoyunda '6+6' olarak anılan ikinci el araç düzenlemesinde de güncellemeye gitti.
Habertürk'ün haberine göre, hem kurumların hem de şahısların yaptığı 2. el araç satışlarında, 6 ay ve 6 bin kilometre şartı aranacak. Bu kapsamda, bu 2 şart sağlanmadan 2. el araç satışı yapılamayacak.
Her iki düzenlemenin ortak amacı, 2. elde vergisiz kazancı ortadan kaldırarak, otomobilin bir yatırım aracı olarak görülmesini engellemek olarak açıklanabilir.

Devirde engelleme zorluğu

Fakat, her ne kadar ilan sitelerinde düzenlemeye aykırı 2. el araç ilanı sayısı 20 binden 7 bin adede düşse de araçların devir işlemlerinin yapıldığı noterler ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor.
Dolayısı ile, ilan fiyatı sıfır kilometre araçtan düşük olan bir 2. el bir aracın, noterde sıfır kilometre araçtan daha pahalı olacak şekilde devrinin yapılmasını engelleyecek bir durumun olmadığı söylenebilir.

Yazılım hazırlanıyor

2. el araç sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye Noterler Birliği ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir bilgisayar yazılımı hazırlanıyor.
Bu yazılım sayesinde, araç devir işlemleri sırasında, '6+6' düzenlemesinin takibi yapılabilecek. Ayrıca, kişilerin bir yıl içerisinde yaptıkları satışlarda noterler tarafından görülecek ve gerekirse araç satış işlemi engellenecek.
Yani özetle, ikinci el araç piyasasına yönelik yapılan uygulamaların tümüne aykırı durumlar noterler tarafından anında görülerek araç devir işlemleri gerek görüldüğü durumlarda yapılmayacak.
Hazırlanan yazılımın Ağustos ayı başında devreye alınmasını planlandığını da aktaralım. Sektör kaynakları, söz konusu yazılımın detaylarının önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklama ile netleşeceğini aktardı.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
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