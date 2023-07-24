Yazar Tayşir: Kadınlar hayatın içinde nasılsalar romanda da öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum

“2010’lu yıllarda yazılan romanlarda kadın ölümleri, kadın cinayetleri çok fazla. Dışarıdaki hava metne çok sızmış durumda ve baktığınızda çok erkek metinler. Türkiye maalesef son 20 yıldır şiddetin çok ön plana çıktığı bir ülke… Hayatın içinde kadınlar ne kadar aktifse romanlarımdaki kadın karakterlerin de onlar gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Feminist edebiyat kurmaya çalışmak gibi bir şey değil benim anlattığım… Aynısı LGBTİ bireyler için de geçerli. Hayatın içinde nasılsa yaşam, metinde de olmalarını bir sorumluluk olarak görüyorum. Metinde neyin olmadığı da bize çok şey söylüyor. Bu da politik bir duruş. Hayatın olduğu gibi metinlerde de olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların da hayatın içinde nasılsalar metinde de öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum. Biraz da pozitif ayırımcılık yapıyorum; kadın karakterler, çok daha fazla benim metinlerimde.”