https://sputniknews.com.tr/20230724/yazar-taysir-kadinlar-hayatin-icinde-nasilsalar-romanda-da-oyle-olmalari-gerektigini-dusunuyorum-1073914038.html
Yazar Tayşir: Kadınlar hayatın içinde nasılsalar romanda da öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum
Yazar Tayşir: Kadınlar hayatın içinde nasılsalar romanda da öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum
Yazar Tayşir, “Kadınların hayatın içinde nasılsalar romandaki metinlerde de öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T15:36+0300
2023-07-24T15:36+0300
2023-07-24T15:44+0300
yaşam
kitap
yazar
türkiye
kadın
toplumsal cinsiyet eşitsizliği
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Yazar Eyüp Aygün Tayşir, yeni romanı ‘Yiten Bir Aşkın Şarkısı’ ile Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Benim bir çabam da toplumsal cinsiyet eşitliğini yazdıklarımda gözetmek diyen Tayşir şöyle konuştu:
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Serhat Sarısözen
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
kitap, yazar, türkiye, kadın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği
kitap, yazar, türkiye, kadın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği
Yazar Tayşir: Kadınlar hayatın içinde nasılsalar romanda da öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum
15:36 24.07.2023 (güncellendi: 15:44 24.07.2023) Abone ol
Özel
Yazar Tayşir, “Kadınların hayatın içinde nasılsalar romandaki metinlerde de öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Yazar Eyüp Aygün Tayşir, yeni romanı ‘Yiten Bir Aşkın Şarkısı’ ile Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Benim bir çabam da toplumsal cinsiyet eşitliğini yazdıklarımda gözetmek diyen Tayşir şöyle konuştu:
“2010’lu yıllarda yazılan romanlarda kadın ölümleri, kadın cinayetleri çok fazla. Dışarıdaki hava metne çok sızmış durumda ve baktığınızda çok erkek metinler. Türkiye maalesef son 20 yıldır şiddetin çok ön plana çıktığı bir ülke… Hayatın içinde kadınlar ne kadar aktifse romanlarımdaki kadın karakterlerin de onlar gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Feminist edebiyat kurmaya çalışmak gibi bir şey değil benim anlattığım… Aynısı LGBTİ bireyler için de geçerli. Hayatın içinde nasılsa yaşam, metinde de olmalarını bir sorumluluk olarak görüyorum. Metinde neyin olmadığı da bize çok şey söylüyor. Bu da politik bir duruş. Hayatın olduğu gibi metinlerde de olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların da hayatın içinde nasılsalar metinde de öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum. Biraz da pozitif ayırımcılık yapıyorum; kadın karakterler, çok daha fazla benim metinlerimde.”