https://sputniknews.com.tr/20230724/ukrayna-gucleri-moskovaya-iki-drone-ile-saldiri-duzenledi-1073898723.html
Ukrayna güçleri, Moskova’ya iki drone ile saldırı düzenledi
Ukrayna güçleri, Moskova’ya iki drone ile saldırı düzenledi
Ukrayna güçlerinin Rusya’nın başkenti Moskova’ya iki drone ile saldırı girişimi düzenlediğini, söz konusu girişimin önünün kesildiğini belirtildi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T11:16+0300
2023-07-24T11:16+0300
2023-07-24T11:16+0300
ukrayna krizi
moskova
drone
saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “24 Temmuz sabahı kiev rejiminin iki drone ile Moskova topraklarında yer alan binalara düzenlemeye çalıştığı terör saldırı engellenmiştir” açıklamasını yaptı.Ukrayna’nın drone’larının elektronik harp sistemleri ile engellendikleri ve düştükleri kaydedildi.Ayrıca, saldırı girişimi sırasında kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı da belirtiliyor.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de saldırı girişimine ilişkin, Ukrayna drone’larının sabah 04.00’te, içinde kimsenin yaşamadığı iki binaya saldırı girişiminde bulunduklarını, binalarda önemli bir tahribat saptanmadığını kaydetti.Bununla beraber Sobyanin, saldırı girişimi yüzünden Komsomol ve Lihaçev caddelerinin bir süre tarafiğe kapatıldığını ekledi.Bu, Ukrayna güçlerinin Rusya’nın başkentine yönelik ilk saldırı girişimleri değildi. Ukrayna hükümeti daha önce de 4 Temmuz’da beş drone ile Moskova’ya saldırmaya çalışmış, drone’lardan her biri elektronik harp sistemleri ve hava savunma sistemleri ile etkisiz hale getirilmişlerdi.
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moskova, drone, saldırı
Ukrayna güçleri, Moskova’ya iki drone ile saldırı düzenledi
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Ukrayna güçlerinin Rusya’nın başkenti Moskova’ya iki drone ile saldırı girişimi düzenlediğini, söz konusu girişimin önünün kesildiğini belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, “24 Temmuz sabahı kiev rejiminin iki drone ile Moskova topraklarında yer alan binalara düzenlemeye çalıştığı terör saldırı engellenmiştir” açıklamasını yaptı.
Ukrayna’nın drone’larının elektronik harp sistemleri ile engellendikleri ve düştükleri kaydedildi.
Ayrıca, saldırı girişimi sırasında kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı da belirtiliyor.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de saldırı girişimine ilişkin, Ukrayna drone’larının sabah 04.00’te, içinde kimsenin yaşamadığı iki binaya saldırı girişiminde bulunduklarını, binalarda önemli bir tahribat saptanmadığını kaydetti.
Bununla beraber Sobyanin, saldırı girişimi yüzünden Komsomol ve Lihaçev caddelerinin bir süre tarafiğe kapatıldığını ekledi.
Bu, Ukrayna güçlerinin Rusya’nın başkentine yönelik ilk saldırı girişimleri değildi. Ukrayna hükümeti daha önce de 4 Temmuz’da beş drone ile Moskova’ya saldırmaya çalışmış, drone’lardan her biri elektronik harp sistemleri ve hava savunma sistemleri ile etkisiz hale getirilmişlerdi.